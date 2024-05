Usine FIAT à Oran : lancement prochain d’une 2ème ligne pour augmenter la production

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a annoncé lundi l’ouverture de la deuxième ligne automatique de l’usine Fiat à Oran fin juin. Cette nouvelle ligne permettra d’augmenter significativement la capacité de production de l’usine.

Saïd Sayoud, en présidant une session de l’APW, a expliqué que cette deuxième ligne permettra de produire jusqu’à 60 000 voitures par an. Située dans la zone industrielle de Tafraoui, l’usine Fiat réalise actuellement d’autres investissements. Ces investissements visent à augmenter progressivement la production dans les années à venir.

Le wali a également passé en revue les projets récents dont bénéficie la wilaya d’Oran. Parmi eux, l’usine de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc, prévue pour la fin de l’année. Un autre projet majeur est l’évitement reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest, qui sera opérationnel fin juin.

Saïd Sayoud a souligné la réception de cinq nouveaux hôpitaux dans la wilaya d’Oran. Ces établissements se trouvent à Gdyel, Nedjma (Sidi Chahmi), Oued Tlelat et El-Kerma. Un hôpital des grands brûlés a également été inauguré. Ces infrastructures renforcent les capacités médicales de la région.

Investissements continus pour un développement durable à Oran

La wilaya d’Oran ne cesse de se développer grâce à des investissements stratégiques. L’ouverture de la deuxième ligne de production chez Fiat en est un exemple concret. Cette expansion industrielle vise à dynamiser l’économie locale et à créer de nouveaux emplois. De plus, les projets d’infrastructure et de santé améliorent considérablement la qualité de vie des habitants.

L’augmentation de la capacité de production de l’usine Fiat aura un impact économique significatif pour la région. Elle permettra non seulement de créer des emplois directs, mais aussi de stimuler les activités économiques connexes. Les nouvelles infrastructures, telles que l’évitement du port d’Oran et les hôpitaux, participent également à ce dynamisme.

La wilaya d’Oran se positionne comme un centre industriel et économique clé en Algérie. Les projets en cours, comme l’usine Fiat et les nouvelles infrastructures, témoignent d’une vision tournée vers l’avenir. Grâce à ces initiatives, Oran s’affirme comme un pôle attractif pour les investissements et le développement durable.