Usine FIAT à Oran : 1er véhicule fabriqué en Algérie disponible dès décembre 2023 (Aoun)

Le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun lors de sa visite à la wilaya d’Oran en compagnie du Wali, Saïd Sayoud, il a inspecté plusieurs unités industrielles, tant publiques que privées. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement du secteur industriel, visant à créer un environnement favorable à l’investissement local.

L’une des étapes essentielles de cette visite était la vérification de l’état d’avancement de l’usine Fiat, située dans la commune de Tafraoui. Les résultats sont prometteurs, avec un taux d’avancement des travaux atteignant 75%. Cette usine marque un tournant majeur dans l’industrie automobile algérienne, car elle produira la première Fiat entièrement fabriquée localement, qui sera disponible dès décembre 2023, selon le ministre Aoun.

Donc, l’inauguration prochaine de l’usine Fiat représente un moment décisif pour l’industrie automobile algérienne. La production locale de véhicules Fiat contribuera à réduire la dépendance aux importations et à stimuler l’emploi dans le secteur automobile. De plus, elle renforcera la compétitivité de l’Algérie sur le marché régional et international de l’automobile.

D’autres visites pour Aoun à l’ordre du jour à Oran

Par ailleurs, la visite du Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a également été l’occasion d’inspecter la succursale régionale de l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques à Bir El Djir. Cette étape revêt une importance cruciale pour le secteur de la santé en Algérie, car elle contribuera à renforcer la production locale de médicaments et à garantir un approvisionnement stable en produits pharmaceutiques essentiels.

Il a également visité l’entreprise algérienne Alfa Pipe, spécialisée dans la fabrication de tuyaux en acier. Cette entreprise joue un rôle essentiel dans le secteur de la construction et de l’infrastructure en Algérie. La production locale de tuyaux en acier contribuera à réduire les coûts d’importation et à promouvoir le développement économique local.

Pour conclure, la dernière étape de la visite ministérielle a été consacrée à l’entreprise algérienne Toussali, qui se spécialise dans la production de fer et d’acier à Béthioua. Cette entreprise est un acteur clé de l’industrie sidérurgique en Algérie et contribue grandement à la création d’emplois et à la croissance économique dans la région.