Usine de motos, salle omnisports… 181 projets lancés dans cette wilaya

À l’occasion du 63ᵉ anniversaire de l’Indépendance et de la Journée de la Jeunesse, la capitale de l’Est algérien s’offre un programme d’inaugurations tous azimuts. En ce début de juillet, un total de 181 projets de développement ont vu le jour à Constantine. Une effervescence qui traduit, au-delà des cérémonies, une volonté ferme de transformer l’élan patriotique en moteur économique.

Constantine ne célèbre donc pas seulement un passé glorieux. Elle écrit, sous l’œil attentif de son wali Abdelkhalek Sayouda, les premières lignes d’une nouvelle ère où se mêlent investissements étrangers, créations d’emplois et infrastructures publiques rénovées. Un tour d’horizon s’impose sur ces chantiers qui façonnent déjà le visage de la wilaya.

181 projets dans la wilaya de Constantine : une mosaïque de chantiers pour une modernisation tous azimuts

Dans le sillage des festivités, le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, accompagné de son équipe et de représentants institutionnels, s’est rendu sur plusieurs sites pour inaugurer ou lancer de nombreux projets. La liste est vaste, révélant la diversité des ambitions locales.

Au total, 181 projets concernent soit des inaugurations, soit des mises en service, soit des poses de premières pierres. Les secteurs touchés couvrent l’industrie, le sport, les services administratifs et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Le message des autorités est clair : « soutenir les investissements créateurs de richesses et de postes de travail », comme l’a souligné le wali en marge de ces visites. Voici les principaux projets lancés et sites inaugurés.

1. Inauguration d’une unité de production sino-algérienne de motos électriques et trottinettes Aïn Smara

La commune d’Aïn Smara concentre une partie des annonces les plus symboliques. C’est là que le wali a procédé à l’inauguration d’une unité de production de motos électriques et de trottinettes. L’usine, fruit d’un partenariat avec un opérateur chinois, affiche un taux d’intégration locale de 40 %. Une première dans la région, saluée par les autorités comme un jalon vers la diversification industrielle et la réduction des importations.

Le wali a exprimé son enthousiasme devant ce projet qu’il considère comme « un investissement créateur de richesse et de postes d’emploi ». En effet, le site se distingue par plusieurs atouts :

Une production destinée au marché national, avec des prix jugés compétitifs ;

Une qualité de fabrication saluée par les autorités ;

Des perspectives de création d’emplois, notamment pour la jeunesse locale.

2. Des engins de chantier « made in Constantine » pour répondre à la demande locale

Toujours à Aïn Smara, une autre unité a été inaugurée, dédiée cette fois à la fabrication d’équipements pour les travaux publics. Au programme, rouleaux compresseurs, pompes à béton, engins de compactage… autant de machines essentielles à l’essor des grands chantiers à travers le pays. L’objectif est de mieux couvrir le marché local et national tout en réduisant la dépendance aux importations.

3. Une salle omnisports renaît pour accueillir la jeunesse et les compétitions internationales

Côté infrastructures sportives, la salle omnisports « Larbi Mokhtar » rouvre ses portes après des travaux de réhabilitation. L’enceinte se transforme en véritable « joyau sportif ». Capable d’accueillir aussi bien les équipes locales que des événements internationaux tels que les Jeux africains scolaires. Une fierté pour les habitants et un outil de plus au service du dynamisme sportif régional.

4. Un nouveau siège de la daïra pour améliorer le service public

Enfin, toujours à Aïn Smara, le wali a procédé à la pose de la première pierre du futur siège de la daïra. Un projet destiné à offrir un meilleur cadre de travail aux agents administratifs. Ainsi qu’un accueil plus digne pour les citoyens. Dans la vision des autorités locales, moderniser les infrastructures publiques participe également à la dynamique de développement global de la wilaya.

En somme, entre le souvenir des martyrs et l’espoir d’une Algérie toujours plus prospère, la wilaya de Constantine mise sur de nouvelles zones industrielles, des infrastructures modernisées et l’attrait des investissements étrangers.