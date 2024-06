Usine Chery Algérie : impérative d’accélérer la réalisation du projet, insiste Aoun

Le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu ce mardi à Alger, une délégation de la société Chery Algérie. Cette rencontre visait à discuter des avancées du projet de fabrication de voitures et de leurs accessoires sous la marque Chery en Algérie.

Lors de cette réunion, le ministre Aoun a examiné les dernières évolutions du projet de production de véhicules Chery en Algérie. Le directeur général de “Chery Algérie”, Aimen Cheriet, accompagné du directeur régional de la marque en Afrique, a présenté la stratégie de Chery pour développer l’industrie automobile dans le pays.

Ali Aoun a insisté sur l’importance d’accélérer la mise en œuvre de ce projet. Selon le communiqué du ministère, cette initiative vise à renforcer le secteur industriel algérien et à créer de nouvelles opportunités d’emploi. Il a également souligné la nécessité de lancer rapidement les opérations du futur site de production.

La stratégie de Chery en Algérie

La délégation de Chery Algérie a présenté au ministre un plan détaillé de leur stratégie de fabrication automobile en Algérie. Ce plan comprend la construction d’une usine moderne qui produira non seulement des voitures, mais aussi leurs composants. Cette approche vise à établir une chaîne de valeur complète pour l’industrie automobile dans le pays.

Le ministre a mis l’accent sur la rapidité d’exécution du projet et l’intégration des directives ministérielles dans les plans de Chery. Selon lui, la mise en service rapide de l’usine contribuera de manière significative à la croissance économique et à l’essor du secteur industriel en Algérie.

Importance du projet pour l’économie nationale

Ali Aoun a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés jusqu’à présent et a encouragé Chery à poursuivre ses efforts. Il a rappelé que ce projet s’inscrit dans une vision plus large visant à diversifier l’économie algérienne et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Le ministre a également mentionné que le projet Chery pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives industrielles en Algérie. En développant une industrie automobile locale robuste, le pays pourrait attirer davantage d’investissements étrangers et stimuler l’innovation technologique.

De son côté, Aimen Cheriet, directeur général de “Chery Algérie”, a réitéré l’engagement de son entreprise à respecter les orientations du ministère. Il a assuré que Chery mettra tout en œuvre pour aligner ses opérations avec la stratégie nationale de développement industriel.

Cheriet a précisé que l’usine prévue utilisera des technologies de pointe pour garantir une production de haute qualité. Il a ajouté que Chery est déterminée à contribuer au développement d’une véritable industrie automobile en Algérie, avec des objectifs ambitieux pour les années à venir.