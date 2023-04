Usant de l’hypnose, un charlatan dépouille des commerçants de leurs recettes dans plusieurs wilayas

La tranquillité de la capitale a été perturbée dernièrement par les agissements d’un trouble-fait d’un nouveau genre. Se faisant passer pour un honnête client, un homme âgé a ainsi arnaqué plusieurs commerçants d’Alger grâce à une technique très spéciale.



Sous l’emprise de l’hypnose, ces derniers se retrouvent à obéir au doigt et à l’œil du faussaire, qui en profite pour « rafler » le contenu de la caisse.

Hypnotisés, des commerçants se font dépouiller par un charlatan à Alger

Cela fait quelques semaines maintenant qu’un individu, dans la cinquantaine ou soixantaine, sévit dans les rues d’Alger et des wilayas alentours. Sa technique ? L’hypnose de la manipulation. Le suspect s’introduit dans les locaux des commerçants et pratique une sorte de rituel où il regarde de façon spécifique sa victime, qui, dans l’exercice de sa fonction, doit maintenir le contact visuel avec le client. Le ou la vendeuse se retrouve alors envoûté et complètement à la merci du charlatan, qui en profite pour lui « demander » de lui remettre la recette du jour.

Le fait de demander est un acte calculé ; sur les vidéos de caméras de surveillance, on peut le voir regarder droit vers l’objectif en demandant le contenu de la caisse. Ce dernier fait bien attention à ne jamais être pris en train de prendre l’argent par lui-même.

Dans certains cas, il confirme même verbalement que l’argent lui est cédé de bon cœur, ce à quoi les victimes, totalement hypnotisées, répondent indubitablement que oui. Cette technique sordide est une sorte de « pare-feu » légal qui le protège, en quelque sorte, des accusations de vol.

« L’hypnotiseur » sévit à Béjaïa et à Tizi-Ouzou : les commerçants de l’Est algérien en alerte

Ce charlatan professionnel a fait des ravages dans la capitale : vu à Télemly, à Hydra ainsi que dans d’autres quartiers. Ainsi, « L’hypnotiseur » a vraisemblablement fait le tour d’Alger avant de partir s’enrichir dans les wilayas alentour.

Alors que la preuve en vidéo de son passage à Tizi-Ouzou fait le tour des réseaux sociaux, la rumeur veut qu’il ait également sévi du côté de Béjaïa. Mais les plus gros dégâts ont bel et bien été constatés au niveau d’Alger : plusieurs commerçants dépouillés sans la moindre preuve tangible pour porter plainte.