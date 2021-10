Usage exclusif de l’arabe : le ministre explique sa décision

Il est indéniable que la diversité culturelle et linguistique constitue une richesse, voire un atout important dans les sociétés émancipées, à l’image de la Suisse ou plus de cinq langues co-existent. En Algérie, on assiste encore à des débats qui visent à instrumentaliser les langues à des fins politiques ou idéologiques.

On assiste également à une guerre entre les arabophones, les francophones, mais aussi les berbérophones. Les trois ont encore du mal à cohabiter. Cela, se passe même au niveau des institutions d’État notamment les ministères. Récemment, un ministre algérien a supprimé l’usage du Français dans son département.

Il s’agit du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Merabi Yacine, qui adressé hier une note ministérielle à ses employés pour leur demander de faire de l’arabe l’unique langue du travail et d’enseignement.

« Vous êtes tenus de faire usage de la langue arabe dans le domaine de l’enseignement dispensé au niveau des centres de formation du secteur et dans toutes les correspondances émises par vos services », indique le ministre.

Comme argument, le responsable algérien cite d’un côté « les principes généraux régissant la société » et « le troisième article de la constitution algérienne » d’un autre côté.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce la même décision

Après avoir également interdit l’usage du français, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezak Sebgag s’est exprimé ce vendredi 22 octobre au micro d’El Bilad, . « On a fait que ce qu’il fallait faire. On a demandé de faire usage de la langue nationale dans les correspondances officielles. Et c’est ça le fondement et l’origine. Que vous le veuillez ou pas », déclare-t-il.

« À l’exception de certains secteurs qui font usage du Français sous prétexte qu’ils traitent des choses techniques nécessitant l’usage de langues étrangères. Pour ce qui de notre secteur, on ne risque pas d’avoir ce genre problème. C’est un secteur qui est géré par des jeunes appartenant à la génération de l’indépendance, donc ils maitrisent tous l’arabe. C’est un acquis pour nous, et ce, pour valoriser la langue nationale », conclut Abderezak Sebgag.