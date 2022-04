Usage du gaz toxique : l’autre épisode sombre de la guerre d’Algérie

Pour étouffer la guerre de libération nationale et mener à bout la révolution, la France coloniale n’a épargné aucun effort. À la ville comme au maquis, l’armée coloniale a mis en place tous les moyens pour mener la guerre aux résistants. Le voile vient d’être levé sur l’un de ces moyens, à savoir l’usage de gaz toxiques comme « armes spéciales » au niveau des grottes. Ces nouvelles révélations accablantes mettent la lumière sur cette pratique largement utilisée par l’armée française entre l’année 1956 et 1961 et affirment que la guerre d’Algérie et sous-documentée à cause de l’inaccessibilité aux archives.

Dans le tome 58 de la revue trimestrielle XXI, paru le 1er avril passé, la journaliste Claire Billet a publié une enquête concernant l’usage de gaz toxiques par l’armée français contre des résistants de l’Armée de libération nationale (ALN) dans les grottes entre 1956 et 1961. La journaliste française s’est appuyée sur les témoignages inédits d’anciens militaires français retraçant leur rôle dans « les sections grottes ».

Cette enquête, relayée par le journal français Le Monde, a révélé que parmi « les armes spéciales » utilisées par l’armée française figurent « les grenades, les chandelles et roquettes chargées de gaz de combat, notamment le CN2D, contenant de la DM (diphénylaminechlorarsine) ». Cette dernière est un produit chimique toxique qui « provoque l’irritation des yeux, des poumons et des muqueuses, mais aussi des maux de tête, des nausées et des vomissements ».

Ces gaz étaient utilisés comme des armes non létales et incapacitantes qui ne visent pas à tuer la cible ou la blesser lourdement. En effet, cette arme avait comme principal objectif « de déloger les combattants de l’ALN de leurs cachettes », cependant, « ces gaz toxiques peuvent devenir mortels en milieu clos », et ce fut malheureusement une figure de cas très répondue suite « au dynamitage des entrées de grottes ».

« On a gazé les Algériens », affirme un ancien militaire français

Interrogé sur ce sujet, Jean Vidalenc, un ancien militaire de 85 ans, est revenu sur une opération menée en 1959 à Tolga au Sud-Ouest de Batna. L’ancien militaire de l’armée française « raconte avoir allumé un « pot de gaz » dans un réduit ou il affrontait une unité de l’ALN ». Le lendemain, « dix cadavres avaient été retrouvés ». « On a gazé les Algériens », a-t-il rajouté.

« On est des beaux dégueulasses ! », déclare un autre témoin, Yves, 86 ans, également militaire de l’armée française, en avouant avoir participé, à titre personnel, à pas moins de 95 opérations. « On aurait dû dévoiler tout ça avant. Parce que combien de civils ont dû retourner dans les grottes, hein ? Les gosses et tout ça ? », poursuit-il.

En effet, et comme l’a affirmé Yves, la létalité de ces gaz ne se limite pas à la durée des combats, mais elle se prolonge bien après car « le gaz était injecté dans le but de rendre les grottes inutilisables sur la durée, le CN2D restant accroché aux parois et exposant donc tout futur visiteur ».

Ces deux témoignages permettent de mesurer la gravité de ces actes et le bilan lourd de cette « guerre des grottes », qui, près de soixante-dix ans après les faits, demeure méconnue à cause de la confidentialité des archives militaires française et leur inaccessibilité, notamment pour les chercheurs et les historiens.

« … Un impensé de la guerre d’Algérie », selon Christophe Lafaye

Lors d’une conférence tenue le 7 avril dernier au siège de la Ligue des droits de l’Homme à Paris, l’historien, spécialiste de l’emploi des armes chimiques dans les conflits de la décolonisation, Christophe Lafaye, a estimé que « »la guerre des grottes » demeure un impensé de la guerre d’Algérie, et l’un des derniers grands tabous ».

Accompagné de la journaliste Claire Billet autrice de l’article de la revue XXI, l’historien Christophe Lafaye a affirmé que « cette « guerre des grottes » avait été conçue par l’état-major des armes spéciales du ministère des Armées, afin d’achever de neutraliser les combattants d’une ALN qui s’était enterrée pour échapper aux offensives de l’armée française ». « L’objectif était de réduire les grottes, de faire des prisonniers pour obtenir des renseignements et de neutraliser l’utilisation des grottes pour un temps », a encore détaillé l’historien Lafaye.

Dans ce même contexte, il convient également de souligner que « le recours à ces gaz de combat est interdit par le protocole de Genève dont la France est signataire depuis 1925 », un texte qui prohibe « l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyen bactériologiques ».

Vers la relance du débat sur l’accès aux archives ?

Dans son article, Le Monde s’interroge si l’enquête de Claire Billet allait relancer le débat sur l’accès aux archives qui reste au centre des questions mémorielles entamées entre l’Algérie et la France, notamment avec le rapport de l’historien Benjamin Stora, remis au Président français en janvier 2020. « Il faut ouvrir les archives sur la guerre des grottes », a indiqué Christophe Lafay.

En effet, pour l’historien, la consultation de ces archives pourrait permettre « d’établir une cartographie » et « retrouver les sites ou les corps sont ensevelis » qui permettrait « d’avancer sur la question des portés disparus algériens de cette guerre ». Christophe Lafay a estimé qu’ouvrir l’accès aux archives de l’armée pourrait aussi « mettre la lumière sur certains des 650 militaires français disparus durant la guerre, notamment ceux ayant trouvé la mort, piégés dans les grottes ».