Usage d’internet en Algérie : le ministre dévoile les chiffres

Le ministre de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki, a dévoilé ce mardi des chiffres concernant l’usage de l’internet fixe et mobile en Algérie, dévoilant sa place au niveau arabe et africain.

Intervenant lors de la 5e Édition du Forum de la numérisation, organisé à l’hôtel Sofitel à Alger, le ministre a indiqué que l’Algérie occupe une place avancée dans l’usage de l’internet au niveau arabe et africain.

Selon lui, le nombre des usagers d’internet mobile en Algérie a atteint les 39 millions, soit un taux de 90% de la population. Ce taux est supérieur à la moyenne mondiale (75 pour cent) et au taux d’utilisation dans les pays arabes et nord-africains, a-t-il précisé.

Usage de l’internet mobile

Pour ce qui est de l’internet fixe, le premier responsable du secteur a affirmé que le nombre des abonnés est de 5 millions, soit un taux de 9% de nombre global de la population.

Ici, le même responsable souligne que ce taux est inférieur à la moyenne mondiale (15 %) et supérieur à la moyenne des pays arabes (8 %) et d’Afrique (1 %).

Affirmant que le débit Internet n’est pas inférieur à 10 mégaoctets, le ministre a indiqué que les contenus les plus diffusés sur Internet sont les vidéos relayées sur les sites de réseaux sociaux.

Par ailleurs, Karim Bibi Triki réitère que l’État œuvre toujours dans l’amélioration des services Internet et l’augmentation du débit, et ce, dans l’objectif de mieux servir les individus et les institutions.