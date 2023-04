Les relations diplomatiques entre l’Algérie et les USA se renforcent petit à petit. Des entrevues entre les officiels algériens et américains pour promouvoir le commerce international, jusqu’aux rendez-vous entre l’ambassadrice et les ministres du Gouvernement algérien. Des collaborations entre les deux pays, il y en a depuis des siècles, à l’image de la petite ville d’Elkader, nommée en l’honneur de l’Émir Abdelkader et portant son nom à ce jour. Une cité qui brandit haut et fort l’histoire de l’Algérie au cœur des USA.

A LIRE AUSSI : L’ambassade des USA lance la bourse Fulbright pour les étudiants algériens

Elkader , la ville américaine baptisée au nom de l’Émir Abdelkader

Il existe une ville dans l’Iowa qui porte fièrement le nom du combattant historique Emir Abdelkader. Une petite agglomération tranquille qui met à l’honneur l’histoire coloniale d’Algérie et qui abrite quelque 1200 habitants. Telle est la description qui sied le mieux à Elkader.

A LIRE AUSSI : USA : au cœur de New York, des restaurants algériens séduisent

Elkader City, Usa 🇺🇸

Le nom de la ville est un hommage à l’émir Abdelkader pour sa résistance à l’occupation coloniale française au milieu du XIXe siècle.

Le musée de la ville, est consacrée à l’Algérie en général et à Abdelkader en particulier.#Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/DuW0Lsm4QS — SamSoul213 (@SamSoul213) February 16, 2023

L’écho des exploits de l’Émir Abdelkader contre l’armée française entre 1830 et 1847 est parvenu jusqu’en Amérique. Fondée en 1836 par Elisha Boardman et Horace Bronson, la ville prend quelques années plus tard le nom du célèbre guerrier algérien.

Un magnifique hommage à l’Émir Abdelkader à Elkader

Elkader est jumelée à la ville de Mascara depuis 1984. Les deux cités sont considérées comme des villes « sœurs » depuis cette date. Son musée retrace l’histoire de l’Émir Abdelkader et de l’Algérie brièvement. Outre son cachet historique, la ville dispose de bien des atouts pour attirer les touristes et charmer les visiteurs. On peut y trouver un restaurant algérien du nom de « Schera’s Algerian-American Restaurant ».

La ville dispose même d’un jardin nommé « Mascara Park » pour refléter la ville de naissance du personnage emblématique que représente la ville. Petite et chaleureuse, la ville d’Elkader possède un centre-ville animé avec une rue principale où se trouvent la plupart des commerces et échoppes. Une bonne façon de visiter la ville est de commencer par ce lieu bouillonnant d’histoire.



A LIRE AUSSI : Les plus DZ des Américains, Khaled et Matthew dans un resto algérien à Boston