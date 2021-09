USA : une rencontre entre Lamamra et la diaspora algérienne

Dans le cadre de l’amélioration de la communication et la coopération entre la diaspora algérienne, le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra en l’occurrence, a tenu une réunion avec des membres de la communauté algérienne résidant à New York et dans d’autres villes américaines.

» Ramtane Lamamra a tenu une réunion avec certains membres de la communauté algérienne résidant à New York et dans d’autres villes américaines. Cette dernière a permis de créer une opportunité d’une discussion positive et constructive « , lit-on dans un communiqué du ministère de l’Intérieur.

La même source a ajouté : » la réunion vise essentiellement à l’amélioration de la communication et la coopération entre les membres de la diaspora, les missions diplomatiques et consulaires, et la réalisation de leurs aspirations à contribuer efficacement à la croissance économique et politique de notre pays « .

Un Consulat général bientôt ouvert à San Francisco

Lors de la réunion, le Ministre a transmis » les salutations du Président de la République, Tebboune, aux membres de ladite communauté, en soulignant son intention de renforcer les liens qui unissent les membres de la diaspora algérienne à leur patrie « .

Dans le même sillage, Lamamra a également souligné sur la nécessité de prendre en charge les préoccupations de la diaspora, qui dispose d’importantes capacités en termes de compétences et d’aptitudes, pouvant participer à l’amélioration de la société et la valorisation de leur contribution aux différents projets de développement au profit de la Nouvelle Algérie.

Par ailleurs, le communiqué a fait savoir qu’un Consulat général sera ouvert prochainement à San Francisco, et ce, afin de rapprocher les services consulaires de la communauté nationale résidant dans l’ouest américain. Notons que cette nouvelle a engendré de la joie au milieu des présents.