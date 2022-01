USA: un programme d’échange américain ouvre ses portes aux Algériennes

Comme à l’accoutumée, l’Ambassade des États-Unis en Algérie propose des opportunités exceptionnelles pour les élèves et les étudiants dans plusieurs domaines pour garantir la continuité d’un échange culturel algéro-américain dans un cadre éducatif.

Cette fois-ci, l’ambassade revient avec une annonce particulièrement intéressante qui s’adresse aux lycéennes algériennes dans le domaine des sciences, l’ingénierie, la technologie et les mathématiques, et ce, dans le programme TechGirls. Ce programme vise à encourager les filles dans les domaines susmentionnés et les aider à apprendre, à améliorer leurs compétences et surtout à devenir les leaders de demain.

Lancé depuis 2012, il s’agit d’un programme d’échange qui donnera la chance à plusieurs jeunes filles ( entre 15 et 17 ans ) de participer à une formation de quatre semaines aux États-Unis en partenariat avec l’Institut polytechnique et université d’État de Virginie (Virginia Tech).

Une opportunité à ne pas rater

Cette initiative américaine permettra aux lycéennes de plusieurs pays de participer à des ateliers dans le cadre d’un Tech Camp, où elles auront la chance de rencontrer des professionnels chevronnés du domaine, de quoi gagner de l’expérience et surtout la détermination de poursuivre leurs rêves notamment dans des domaines où la femme est sous-représentée.

Les participantes seront sélectionnées en fonction de plusieurs critères notamment une bonne maîtrise de l’anglais. Une fois sélectionnée, la personne en question sera interviewée, les décisions finales seront annoncées en avril.

L’Algérie figure dans la liste des pays éligibles, nos lycéennes pourront donc tenter leur chance en s’inscrivant ici, compte tenu du dernier délai d’inscription, le 15 janvier.