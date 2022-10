USA : un couple ouvre un Food-Truck dédié à la cuisine algérienne

Les « succes stories » qui concernent les Algériens sont toujours des affaires motivantes, mais aussi très démonstratives des capacités des Algériens à s’adapter mais aussi à exploiter leurs ressources.

Dans ce cas, c’est l’histoire d’un jeune couple d’Algériens qui sut faire connaitre la gastronomie algérienne à l’autre bout de la terre, en Amérique. Mounir et Wafa Bahloul sont à l’origine de ce projet assez ambitieux : Kayma.

Les deux Algériens habitent aux États-Unis depuis déjà plusieurs années mais sont originaires de Batna. Ils se sont lancé un défi, celui de faire découvrir la cuisine traditionnelle algérienne aux citoyens de la ville de San-Francisco.

En 2020, ils lancent « Kayma », un nom qui fait écho à la célèbre « Khaima ». La structure du restaurant des du couple passe d’un kiosque à un Foodtruck et évolue à vue d’œil. Le concept à l’air simple, mais pour des citoyens n’ayant jamais gouté à la « kesra rakhsis » ou au « tlitli », cela devient une réelle expérience de découverte.

C’est dans les rues de San Fransisco que le FoodTruck que les deux Algériens se deplace, et propose des plats purement traditionnels comme le couscous, la chorba, l’aardess, la chakchouka, et même des gâteaux orientaux typiquement algériens même si le restaurant se permet quelques écarts en intégrant des influences internationales à ses plats.

Un concept à succès qui attise la curiosité des Américains

Partis d’une idée très simple, Wafa et Mounir ont réussi à mettre en place un réel concept : faire découvrir la cuisine algérienne aux Américains en passant par la street food. Interrogé par le média Splendid Table, Mounir affirme que tout est parti d’une problématique instinctive : l’envie de retrouver les saveurs de son pays d’origine. A l’arrivée de sa femme, qui avait déjà acquis de l’expérience dans la restauration, ce projet devenait de plus en plus évident.

Une fois mis en place, Kayma a tout de suite plu. Sans Fransisco étant la capitale culturelle de pays, c’était le lieu de prédilection pour un projet pareil, alliant gastronomie et découvertes. Ce n’est pas tout, au-delà du succès auprès des clients, le food-truck attisa la curiosité des médias américains et certains d’entre eux se sont intéressés au projet du jeune couple.

Ils ont été cités dans des articles de médias imposants aux Etats-Unis, mais surtout dans le monde culinaire, parmi eux : The Splendid Table, San Francisco Chronicle, Thrillist ou plus récemment National Geographic et Forbes.

En plus de l’accueil qu’a reçu Kayma auprès du grand public et de la presse, les experts culinaires ont donné un poids à la cuisine de Wafa. En effet, Thrillist un site Web de médias en ligne abordant la thématique culinaire avait élu le couscous au poulet de Wafa et Mounir Bahloul comme l’un des meilleurs plats de l’année de San Francisco en 2021.