USA : un Algérien parmi les victimes de la fusillade de Brooklyn

La peur et le chaos, 21 ans après le drame des tours jumelles du World Trade Center. Le mardi 12 avril 2022 matin, 23 personnes ont été blessées – dont une dizaine par balles – à la suite d’une attaque de métro dans une rame de Brooklyn (New York), aux États-Unis.

A 8h24, quand les rames du métro de New York sont encombrées, un homme portant un masque à gaz, « a ouvert deux bonbonnes qui ont laissé s’échapper de la fumée dans la rame », « Il a ensuite tiré sur nombre de passagers quand le train entrait dans la station de la 36e rue » dans le sud de Brooklyn, a indiqué le chef de la police de New York, Keechant Sewell.

Dix des victimes, dont aucune n’est en danger de mort, selon Keechant Sewell, ont été atteintes par balle et 13 autres ont été blessées dans la précipitation pour quitter le métro. Il y en a aussi qui ont respiré de la fumée. Le nombre de morts atteint désormais 23, ce mercredi 13 avril 2022.

Un jeune algérien victime de la fusillade de Brooklyn

L’Algérien Hourari Benkada compte parmi ceux qui ont été victimes de la fusillade de Brooklyn. Assis à côté du criminel, il a quitté le train en sautant pour se sauver. Un homme porteur d’un gilet MTA et muni d’un sac de voyage qui a déclenché l’effusion de sang et la panique quelques instants plus tard.

Le jeune Algérien de 27 ans a raconté en détail son effroyable aventure dans un entretien accordé à CNN depuis son lit d’hôpital. En essayant de fuir la fusillade, Houari a reçu une balle lui causant une blessure à l’arrière du genou. « J’étais sur la 59e rue dans le train ART en train de prendre le train N sur la 59e. C’était la première voiture, les derniers sièges. Et je ne fais pas attention à ça, alors je suis entré et je me suis assis. Le gars est à côté de moi mais je n’ai pas pu apercevoir son visage » a expliqué le jeune algérien.

Effectivement, le jeune Algérien a été témoin de la mise à feu d’une « bombe fumigène » par cet homme avant que celui-ci se mette à tirer des coups de feu à peine quelques secondes après le départ du train de la gare. « Ma principale priorité était d’aider une femme enceinte blessée à descendre du train avant d’être piétinée » a ajouté Houari. « La pire douleur de toute ma vie. J’étais tellement choqué que la douleur ne m’a frappé qu’après ». Après cet épisode cauchemardesque, le train a repris son service mais en évitant la gare dans laquelle la fusillade a eu lieu.

De plus, selon la police, les clés trouvées sur la scène du crime correspondent à un camion U-Haul de Philadelphie, qui avait été loué par James. Pour l’instant, ce dernier est encore en fuite et la police de New York poursuit ses recherches pour l’arrêter.