Usa – Russie : Biden appelé à contrer les plans russes en Algérie

Alors que le bras de fer s’accentue de plus en plus entre les États-Unis et la Russie, notamment avec l’arrivée de Joe Biden au pouvoir, voilà que l’Algérie vient d’être citée comme un atout pour ce dernier.

Dans une analyse, la revue américaine spécialisée dans l’étude des risques politique « Global Risk Insights (GRI) », a appelé le président américain à reconsidérer ses relations avec l’Algérie afin de mieux se positionner et limiter l’influence de la Russie dans le monde.

« Depuis son élection, Biden a adopté une attitude ferme contre Moscou, dénonçant le régime publiquement et en privé lors de son appel téléphonique de janvier avec le président russe Vladimir Poutine », indique-t-on. Dans cette optique, la revue a indiqué que les États-Unis doivent « tendre la main à l’Algérie » en essayant de corriger la politique américaine, effacer les traces de l’administration Trump en Afrique.

« En proie à des soulèvements populaires, à la chute des prix du pétrole, à un vide de leadership et à une crise économique, le plus grand pays d’Afrique est maintenant confronté à un effondrement total », estime Global Risk Insights en évoquant le cas de l’Algérie. Dans la même lancée, la revue américaine évoque la dissolution du parlement effectuée par le président Tebboune le 18 février dernier, estimant, par ailleurs « qu’aucune voie claire n’existe pour Alger pour corriger sa trajectoire ».

« Les difficultés de l’Algérie présentent une opportunité audacieuse pour Biden »

Par conséquent, « les difficultés de l’Algérie présentent une opportunité audacieuse pour Biden » afin de « réinitialiser le pivot de l’Afrique et de donner un coup de main », ajoute encore la revue précisant que le président américain « a effectivement mis la politique de l’Afrique du Nord en veilleuse, se concentrant plutôt sur la victoire sur le Kremlin ».

Dans ce sens, Global Risk Insights trouve que tendre la main à l’Algérie constituera une solution efficace pour battre la Russie. « Battre le Kremlin et aider l’Algérie, c’est la même chose et l’un ne peut guère se faire sans l’autre », peut-on lire dans l’article publié le 25 mai dernier.

Plus loin encore, la même revue estime qu’en « ignorant l’Algérie, Biden tombe dans un piège mortel, qui pourrait mettre en péril la région et amener les troupes russes directement aux portes de l’OTAN ». Faute de quoi, la Russie « consolidera son influence et déclenchera une course aux armements périlleuse en Afrique du Nord ».

La revue propose également au président américain de trouver un moyen d’aider l’Algérie et d’exploiter le levier stratégique de ses alliés, notamment l’Espagne et l’Italie. « Le président Biden doit s’immiscer dans la relation entre l’Algérie et la Russie en surmontant la réticence de l’Algérie à négocier avec Washington », indique-t-on encore.