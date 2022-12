USA : quand le Texas accueille la culture algérienne

Loin de la mère patrie, faire vivre les traditions est un défi. Or, face à l’attachement éprouvé, franchir les difficultés n’est qu’une simple formalité. Ainsi, résidant à Wylie, dans le nord de l’Etat de Texas aux États-Unis, un groupe d’Algériens fait vivre le patrimoine national.

Dans cette ville d’environ 42 mille habitants, la culture algérienne a trouvé un nouveau toit qui l’abrite. Dans une interview accordée au média local, The Wylie News, Noori Hadi, algérienne et résidante à Wylie, s’est livré sur les différentes activités que la diaspora algérienne effectue pour continuer à faire vivre le bout d’Algérie qui reste en elle et l’accompagne dans sa vie texane, « Dans un premier temps, on pense qu’on est le seul algérien à vivre dans cette région. Par la suite, la communauté se développe. » dit-elle en revenant sur les premiers moments de la formation de la communauté algérienne à Wylie.

À Wylie ou ailleurs, l’Algérie nous habite

Comptant environ 500 personnes, la communauté algérienne du nod Texas reste fidèle à ses traditions. Du patrimoine culinaire au patrimoine vestimentaire en passant par les rituels populaires d’Algérie, les Algériens des États-Unis se réunissent à Wylie, dans le nord de Texas, pour nourrir l’amour qu’ils portent en eux pour la patrie en organisant des événements et autres rencontres culturelles.

Calquée sur le modèle universel, ces rencontres sont « un moment de partage et de communion pour les Algériens qui n’oublient pas d’où ils viennent malgré l’étendue de l’océan qui les sépare de l’Algérie. » dit Noori Hadi.

Partage, soutien et fraternité, cette miniature de l’Algérie à Wylie est le lieu de rassemblement des Algériens au moins 4 fois par an. Une « Gaâda » ornée de différentes coutumes algériennes.

La Djebba Kabyle, des réalisations qui proviennent de l’art de la poterie locale, des cadres représentant les multiples endroits touristiques en Algérie, tel est le décor du lieu de rassemblement texan peaufiné par les mains algériennes.

Si ces objets ont traversé des horizons pour atterrir aux États-Unis, la flamme que la diaspora a pour l’Algérie ne cessera de faire vivre la passion et l’attachement.