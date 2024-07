USA : ouverture d’un nouveau consulat général d’Algérie à San Francisco

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un nouveau décret, paru dans le journal officiel n°47 du 10 juillet 2024, portant sur la création d’un nouveau consulat général d’Algérie, aux États-Unis d’Amérique.

La publication de ce décret sur l’ouverture du nouveau consulat intervient pour répondre à la demande de la communauté algérienne établie, dans la région ouest du pays.

L’Algérie ouvre un nouveau consulat général aux USA

Selon le décret présidentiel n° 24-228, l’Algérie ouvrira les portes de son nouveau consulat général à San Francisco, aux USA, pour répondre aux besoins de la communauté nationale dispersée dans cette région, dont le nombre ne cesse d’augmenter.

Par ailleurs, selon l’article n°2 de ce décret, le nouveau consulat général d’Algérie à San Francisco couvre les États d’Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Hawaï, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington et Wyoming.

En revanche, Abdelmadjid Tebboune a signé un autre décret n°24-227. Selon ce dernier, la circonscription consulaire du consulat général de la République algérienne à New York, qui s’étalait sur une grande partie de ce pays, a été réduite pour couvrir uniquement les États d’ : Alabama, Arkansas, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Vermont et Wisconsin.

Qu’en est-il de l’ambassade d’Algérie à Washington DC ?

En plus de ces deux circonscriptions consulaires, les membres de la diaspora pourront, aussi, faire appel aux services de l’ambassade d’Algérie à Washington DC. La représentation diplomatique offre ses services pour la communauté algérienne établie à Washington DC, la Caroline du Nord, le Maryland, le sud du Delaware et la Virginie-occidentale.

Pour mémoire, avec les nombreux programmes d’immigration, dont le Diversity Visa, le nombre de ressortissants algériens établis aux USA ne cesse d’accroître. L’ouverture de ce nouveau consulat permettra de répondre à leurs besoins en matière de services consulaires.

