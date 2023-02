USA : Nourredine Boubekri, un PhD algérien qui dirige un centre de recherche

Nourredine Boubekri est un chercheur algérien en ingénierie mécanique établi aux États-Unis et titulaire d’un Ph. D. depuis 1983. Professeur à l’Université du Nord du Texas (University of North Texas—UNT), il est le fondateur et le directeur du Centre d’évaluation industrielle (Industrial Assessment Center—IAC) du Département d’ingénierie mécanique de l’UNT.

Avec son équipe, il dirige au sein de son université un projet industriel sur l’efficacité énergétique et l’usage de technologies intelligentes et connectées. Le professeur estime que son innovation s’afapte à l’industrie manufacturière en Algérie. La presse locale s’est largement fait l’écho de cette nouvelle.

Nourredine Boubekri fonde le premier centre d’évaluation industrielle du Nord Texas

Ainsi, le département de génie mécanique (DOE) de l’Université du Nord Texas (UNT) accueillera le premier Centre d’évaluation industrielle (Industrial Assessment Center—IAC). Ce nouveau centre, que dirige l’Algérien Nourredine Boubekri, a pour ambition d’aider les fabricants à rendre leurs process plus efficaces et plus durables.

| LIRE AUSSI : Le chercheur algérien Belgacem Haba couvre les façades de New York

Le IAC a reçu l’appui du ministère américain de l’Énergie. Il permet aux universités de collaborer avec les fabricants locaux pour améliorer leurs méthodes, notamment à travers la conservation d’énergie, la réduction des émissions et le déploiement de technologies connectées.

C’est l’ingénieur en mécanique, le professeur Nourredine Boubekri, le fondateur, le directeur et le chercheur principal, qui dirigera le centre. Dr Boubekri estime que plus de 3 000 entreprises de la région de Dallas et de Fort Worth pourraient bénéficier gratuitement du programme. De même, selon un courrier qu’il a envoyé à notre rédaction, le professeur considère que son projet s’adapte « parfaitement » à l’industrie manufacturière en Algérie.

| LIRE AUSSI : Les 10 chercheurs algériens les plus influents en 2023



En outre, M. Boubekri a déclaré que le IAC favorisera les partenariats entre l’UNT et les entreprises du secteur industriel afin d’offrir aux étudiants des expériences en matière d’efficacité énergétique et d’adaptation des technologies intelligentes. Le centre a déjà reçu une subvention de 1,75 million de dollars.

Qu’est-ce que le Centre d’évaluation industrielle du Professeur Boubekri ?

Les centres d’évaluation industrielle (IAC) font partie d’un programme national américain. Il en existe 37 à travers tous les États-Unis. La mission de l’IAC du Dr Boubekri est d’aider les petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier par les actions suivantes :

| LIRE AUSSI : Jeune chercheur France 2022, un Algérien décroche le grand prix



Effectuer des évaluations gratuites sur site, notamment en ce qui concerne les technologies et les processus permettant d’accroître l’efficacité énergétique, de maximiser la productivité, de réduire les déchets et de prévenir la pollution ;

Former des étudiants en ingénierie dotés de compétences professionnelles et d’une solide expérience en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation des ressources ;

Offrir des possibilités de sensibilisation et d’éducation aux PME non participantes.

Du reste, le Centre d’évaluation industriel de l’UNT présente un double avantage, pour l’industrie ainsi que pour les étudiants.

D’une part, il permet aux entreprises de réaliser des économies importantes ; c’est un outil précieux pour tout site de fabrication industrielle qui cherche à rester compétitif sur le marché actuel. D’autre part, l’IAC dispense à ses étudiants une formation pratique sur les techniques d’évaluation de l’énergie, de la productivité et des déchets. Dès lors, ces derniers acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché du travail, bénéficient d’un taux de placement élevé et de carrières épanouissantes dans ces domaines.

| LIRE AUSSI : Des chercheurs algériens inventent une technologie à brevet mondial



Enfin, il faut savoir que le Dr Nourredine Boubekri possède, à son actif, des dizaines de publications scientifiques que vous pouvez trouver sur Google Scholar. Vous pouvez aussi consulter ses travaux sur le site de l’Université du Nord Texas.