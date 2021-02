USA : Nora Berrah, une Algérienne au noyau de la physique

Femme, Algérienne et Physicienne de renommée mondiale, Nora Berrah est le modèle parfait de réussite pour toutes les femmes du monde, et pour tout scientifique passionné. Cette scientifique qui vit actuellement aux USA, est née et a grandi en Algérie.

Nora Berrah est actuellement professeure au sein de l’université du Connecticut. Cette scientifique passionnée, est au centre des recherches qui portent sur « les interactions entre la matière et la lumière ». Elle a publié plusieurs articles qui lui ont valu une reconnaissance unanime de la part de la communauté scientifique aux USA, mais aussi dans le monde entier.

Née en Algérie, Nora Berrah a fait ses études universitaires au sein de l’Université Houari Boumediene d’Alger. La scientifique âgée maintenant d’une soixantaine d’années, a pu décrocher son premier diplôme en Physique en Algérie, en 1979, ce qui lui a ouvert les portes pour une carrière des plus prestigieuses.

Une pionnière dans son domaine

En 1987 Nora Berrah a déjà quitté l’Algérie pour continuer ses études aux USA, ou elle avait pu obtenir son doctorat en physique, à l’Université de Virginie. Un premier pas qui sera suivi par tant d’autres, dans le pays de l’oncle Sam.

La chercheuse Algérienne fraichement diplômée, va rejoindre le Laboratoire National d’Argonne en 1987, ou elle va occuper le poste de chercheuse jusqu’à 1992. Par la suite, Nora Berrah va devenir professeure à l’Université Western Michigan, en 1999.

Cette même année, en l’occurrence 1999, va voir la physicienne Algérienne primée aux USA, ou elle a été élue pour devenir membre de la prestigieuse « American Physical Society », après avoir reçu le « prix Davisson-Germer » de physique atomique, en récompense pour ses « expériences pionnières sur l’interaction d’atomes, de molécules, d’ions négatifs et d’amas avec le vide ionisant des photons ultraviolets et des rayons X mous ».

En 2014, Nora Berrah rejoint l’université du Connecticut en tant que directrice du département de physique. En 2018 elle va pouvoir entrer à « l’American Association for the Advancement of Science » (AAAS), puis à la prestigieuse « American Académy of Arts and Sciences« , en 2019.

La physicienne et chercheuse Algérienne est également connue pour ses travaux qui traitent de la « dynamique moléculaire, et plus exactement de la science non linéaire pionnière qui utilise les lasers à électrons libres de rayons X et la spectroscopie utilisant sources de lumière synchrotron ».