USA : levée des conditions d’entrée liées à la COVID-19

Avec l’amélioration de la situation sanitaire à travers le monde beaucoup de pays lèvent les conditions mises en place à l’entrée du territoire.

Les États-Unis ont pris une décision des

plus significatives en retirant le teste COVID-19 à l’arrivée. En effet, la Maison Blanche a annoncé ce 12 juin 2022 que les USA ne comptaient plus imposé cela aux arrivants.

L’annonce a été faite par Kevin Munoz, un porte parole de la présidence sur Twitter. Il a apporté quelques détails en affirmant que les autorités compétentes allaient tout de même continuer à « évaluer les besoins en fonction de la science et du contexte de la circulation des variants ».

Ce nouvel allègement des conditions d’entrée sera opérationnel dès dimanche.

Algériens : quelles sont les démarches pour un VISA touristique pour les USA ?

Même si ce voyage a un coût conséquent, au vu des prix des billets, et du tourisme souvent au dessus des moyens du citoyen algérien de classe moyenne, les USA restent une destination privilégiée.

Malheureusement, pour y aller les Algériens doivent se munir d’un VISA pour accéder au territoire américain.

Pour le VISA DS160, plus communément appelé VISA touristique certaines étapes sont primordiales.

Dans un premier temps, il faut compléter un formulaire en ligne directement sur le site officiel du bureau les affaires consulaires des États-Unis. Suite à ça, il faut imprimer la page de confirmation et l’apporter le jour de l’entretien.

Dans un second temps, l’intéressé doit utiliser la plateforme mise en place à cet effet : « Apply for a U.S VISA ». Le demandeur de VISA créera un compte en complétant toutes les informations demandées.

Enfin, une entrevue doit être organisée. Pour cela, il faut prendre rendez-vous à l’ambassade les états-unis en algérie et payer les frais de visa au bureau d’ARAMEX. Pour rappel, si le demandeur a moins de 13 ans ou plus de 80 ans cet entretient n’est pas requis.

En général, il faut compter quelques jours pour avoir une réponse accompagnée de la date de l’entrevue qui clôturera la demande.