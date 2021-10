USA : les universités de Minnesota ouvertes aux étudiants algériens

Nombreux sont les étudiants algériens qui désirent poursuivre leurs études supérieures à l’étranger, notamment aux États-Unis d’Amérique.

À cet effet, l’ambassade des États-Unis en Algérie a révélé ce samedi, 02 octobre 2021, que des milliers de places sont ouvertes aux étudiants dans les universités de l’État de Minnesota, situé à la frontière du Canada et au bord du lac Supérieur.

Ces postes concernent les nouveaux étudiants algériens désirant joindre le territoire américain, notamment l’État de Minnesota, pour poursuivre leurs études supérieures.

Quelque 15 000 étudiants étrangers fréquentent chaque année les universités de Minnesota

Dans le même contexte, l’ambassade des États-Unis en Algérie a publié sur sa page Facebook officielle, un post sous le titre » L’État du Minnesota vous souhaite la bienvenue ! « .

La même source a fait savoir que chaque année, environ 15 000 étudiants internationaux et étrangers fréquentent des établissements postsecondaires à Minnesota.

Il convient d’indiquer que les études postsecondaires sont celles dont le plus haut niveau de scolarité atteint correspond aux grades suivants : certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers (incluant les centres de formation professionnelle) et certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement d’enseignement non universitaire.

Outre, certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat ; grade universitaire (baccalauréat ; certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat ; diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie ; maîtrise ; doctorat acquis).

Par ailleurs, l’ambassade des États-Unis a mis à la disposition des étudiants algériens souhaitant entamer leur procédure, le site Web officiel pour les inscriptions, qui est le suivant : https://studyminnesota.us/. Notons que ce dernier contient également toutes les informations nécessaires pour les étudiants.