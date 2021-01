USA : Les rebelles Houthis du Yémen classés comme « groupe terroriste »

Le Gouvernement du Président américain sortant, Donald Trump, a annoncé, dimanche soir, qu’il allait inscrire les rebelles Houthis du Yémen sur la liste noire des « groupes terroristes ».

Selon le Chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, ces sanctions entreront en vigueur le 19 janvier prochain, soit la veille de l’entrée en fonction du Président américain élu, Joe Biden.

Mike Pompeo a également expliqué qu’ « il notifierait le Congrès de cette décision, dans le but de renforcer la dissuasion contre les activités néfastes du régime iranien, soutien du groupe rebelle yéménite face au Gouvernement appuyé par une coalition menée par l’Arabie saoudite, alliée des États-Unis ».

À travers ces sanctions, Washington vise à tenir les Houthis « pour responsables de leurs actes terroristes, notamment pour les attaques transfrontalières menaçant les populations civiles, les infrastructures et le transport maritime », tel que l’a encore souligné le Chef de la diplomatie américaine.

De leur côté, les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa et la majorité du nord du Yémen, condamnent cet acte. « La politique et les actions de l’administration Trump sont terroristes(…) Le peuple yéménite n’a que faire de toute désignation de l’administration Trump du moment qu’elle est complice dans le meurtre de Yéménites », a déclaré sur Twitter le responsable rebelle, Mohamed Ali Al-Houthi.

Par ailleurs, le Gouvernement yéménite a félicité la décision américaine affirmant que « les rebelles le mérite », d’une part « pour leurs actes terroristes » et d’une autre part « pour leurs efforts pour prolonger le conflit ».

« Cette décision risque d’aggraver la crise humanitaire au Yémen »

Plusieurs organisations internationales avaient tiré la sonnette d’alarme quant à la crise que traverse le Yémen à cause du conflit. L’ONU avait mis en garde que le pays faisait face au « danger imminent de la pire famine que le monde ait connu ».

Au Yémen, plus de 24 millions de personnes, soit 80% de la population, dépendent les aides humanitaires, cette crise s’est remarquablement aggravée à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), mais risque d’aller encore plus lois avec la récente décision américaine.

En effet, l’inscription des rebelles Houthis sur la liste noire des « groupes terroristes » va engendrer des sanctions économiques, ce qui va davantage compliquer la livraison des aides humanitaires, mettant en danger la vie de plusieurs millions de yéménites.