USA : les détenteurs de visa touristique peuvent postuler à un emploi

Les processus de demandes de visas ne cessent de connaitre des changements dans le monde. En effet, dans le but d’attirer de la main d’œuvre étrangère pour palier la pénurie de personnel, de nombreux pays procède à l’amélioration de leurs conditions d’immigration.

C’est le cas des États-Unis d’Amérique. En effet, le service de citoyenneté et d’immigration a récemment fait part que les détenteurs des visas B1 et B2 qui voyage à destination de ce pays de façon temporaire peuvent postuler pour un emploi pendant leur séjour.

En effet, selon le tweet des services de citoyenneté et d’immigration américaines, les détenteurs d’un visa de type B1 (pour les visiteurs d’affaire) et B2 (dédié aux touristes) ont le droit de postuler à un emploi pendant leur séjour aux USA.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le visa touristique est valable pour une durée maximale de six mois. Durant cette période, ces détenteurs de visa ‘affaire et touristique peuvent demander un permis de travail. Pour ce faire, ils doivent d’abord demander un changement de statut. Notamment de celui de B1 et B1 à celui d’une personne autorisée à travailler.

En revanche, en cas de refus de la demande du changement de statut, ou la demande d’emploi nécessite un avis consulaire, le demandeur doit quitter le sol américain. Mais aussi être éligible à une classification autorisée par l’emploi. Notamment, revenir aux USA avec un visa de travail. Il s’agit de ce que explique le service de citoyenneté et d’immigration sur son site officiel.

#USCISAnswers: Many people have asked if they can look for a new job while in B-1 or B-2 status. The answer is, yes. Searching for employment and interviewing for a position are permissible B-1 or B-2 activities.

Learn more: https://t.co/zFEneq28L9⬇️

— USCIS (@USCIS) March 22, 2023