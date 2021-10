USA : les conditions d’entrée fixées pour les algériens

Le secteur des transports est l’un des secteurs qui se sont le plus réjouit de la décrue du nombre des cas de contamination. Plus d’un an et demi de fermeture et de pertes financières colossales, L’Algérie a partiellement ouvert ses frontières aériennes s’ouvrant à nouveau au monde comme pleins d’autres pays.

Le voyage est donc possible mais avec des conditions. Le virus est encore présent dans les quatre coins du monde. A chaque pays ses conditions de voyage et d’entrée sur le territoire, pour les algériens qui souhaitent aller aux Etats-Unis (notamment depuis l’annulation du décret suspendant l’immigration légale par le président américain Joe Biden), voici les conditions : Il suffit d’abord d’avoir un visa (si nous ne sommes pas de nationalité américaine ou titulaire d’une carte de résidence légale).

Les visas qui pourront être accordés sont les visas familiaux (IR5, F1, F3 et F4) et (F2A et F2B), les visas de diversité (Loterie DV 2021) et les visas d’immigration basés sur l’emploi qui sont actuellement en cours de traitement. La priorité sera accordée aux visas de conjoint, les visas de regroupement familial puis les visas de diversité et d’emploi.

Les voyages entre l’Algérie et les Etats-Unis ne seront pas autorisés que si les vols seront repris. L’ambassade des USA en Algérie appellent les algériens qui détiennent un visa ou une Green Card de s’organiser pour un retour imminent, rappelant ceux qui n’en détiennent pas que les demandes de visas seront bien examinées.

Obtenir la « Green Card »

En effet, obtenir un visa ou encore une résidence n’est pas si simple et facile les procédures peuvent durer longtemps sans pour autant avoir un résultat positif, voilà qu’un tirage au sort transforme une longue procédure administrative à un coup de chance.

Chaque année à partir du mois d’octobre, plus de 50 000 personnes de pays éligible (comme l’Algérie) participent à la loterie pour obtenir leur Green Card, un document de résidence permanente aux États-Unis. Il suffit aussi d’avoir fait des études secondaires et le tour est joué pour participer. Une initiative inédite pour accorder les visas qui vont changer la vie de certains à jamais.