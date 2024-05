USA : le consulat Général d’Algérie à New-York fait une annonce importante

Le Consulat général d’Algérie à New York a récemment publié un communiqué important concernant les prochaines élections. Dans son message, le Consulat donne plus d’explication sur l’inscription et la radiation des listes électorales pour les membres de la communauté nationale résidant dans sa circonscription.

Élections 2024 : le Consulat d’Algérie à New-York lance un appel

Dans une publication partagée sur sa page Facebook officielle, le consulat a vivement encouragé les citoyens algériens éligibles à s’inscrire sur la liste électorale, en particulier ceux âgés de 18 ans et plus, avant la date butoir du 7 septembre 2024. Il a également souligné que même ceux qui n’avaient jamais été inscrits auparavant peuvent le faire dès à présent.

En outre, le consulat a informé les résidents algériens qui ont déménagé en dehors de la circonscription du consulat général de New York qu’ils peuvent demander à être retirés de la liste électorale. Contrairement à une croyance populaire, cette procédure n’est pas limitée dans le temps et peut être effectuée à tout moment de l’année.

Diaspora algérienne aux USA : comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Pour faciliter ces processus, le consulat a mis à disposition un lien pour télécharger les formulaires d’inscription et de radiation. Les citoyens algériens sont invités à se rapprocher du service consulaire ou à le contacter par courrier électronique pour toute assistance supplémentaire.

Enfin, le communiqué a souligné l’importance de maintenir les informations personnelles à jour. Les électeurs sont encouragés à mettre à jour leur adresse et d’autres détails importants en utilisant le même formulaire d’inscription.