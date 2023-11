USA : le chercheur algérien Abdennour Abbas lance l’Académie nord-africaine de l’IA

Nombreux sont les chercheurs et scientifiques algériens qui décident de quitter le pays pour explorer de nouveaux horizons et acquérir un nouveau bagage à l’étranger. Cependant, une fois leur rêve de briller à l’international se concrétise, ils reviennent pour apporter leurs touches en Algérie.

C’est le cas du chercheur algérien Abdennour Abbas qui a décidé de lancer l’académie nord-africaine. Il s’agit de ce qu’a annoncé le bio-ingénieur sur son réseau LinkedIn.

L’Académie nord-africaine de l’IA : la belle initiative du chercheur algérien Abdennour Abbas

En effet, Abdennour Abbas informe du lancement de l’académie nord-africaine. Qui est une organisation à but non lucratif qui a pour but de créer des établissements d’enseignement gratuits sur le continent africain. La mission de cette organisation est de transmettre des connaissances en anglais, en intelligence artificielle et en robotique à des enfants, du continent africain, âgés de 6 à 17 ans. Et ce, en mettant l’accent sur un apprentissage entièrement pratique et expérientiel.

Dans son communiqué, Abdennour Abbas a également souligné que le professeur algérien Melikchi a également pris part à ce projet en tant que membre du bureau.

L’académie a déjà entamé ses activités. Notamment, en Algérie, en Kabylie, en participant à la rénovation d’une maison, dans le village de Tala-Bouzrou, transformée en une école au profit des enfants de la région. Une première école pour l’organisation qui est aussi le fruit d’une collaboration entre l’Académie nord-africaine et l’association locale Thastta Elmmaden.

Qui est Abdennour Abbas ?

Mais qui est Abdennour Abbas, à l’origine de cette belle initiative ? enfant de la région de Makouda à Tizi ouzou, Abdennour a entamé son cursus universitaire à l’université de Mouloud Maamri avant de quitter le pays pour poursuivre ses études à l’université de Lille en France.

Âgé aujourd’hui de 44 ans, il est professeur et directeur du laboratoire « Biocapteurs et Bionanotechnologies » à l’Université du Minnesota Twin Cities aux États-Unis. Abdennour Abbas est aussi l’inventeur de Biocapteurs ultrasensibles à base d’anticorps artificiels pour le diagnostic médical. Sa technologie étant très sensible, elle permet de détecter les pathogènes dès les premiers stades de l’infection.

