USA : le CDC américain reconnaît les vaccins administrés en Algérie

Alors que la pandémie est toujours présente, la décrue du nombre de cas de contamination est enregistrée dans beaucoup de pays, les frontières aériennes s’ouvrent de plus en plus notamment avec la validation des vaccins à l’exemple des Etats-Unis.

Le 20 septembre dernier, les Etats-Unis ont ouvert leurs frontières, fermées depuis mars 2020 en guise de moyen de prévention et de lutte contre le covid-19, les autorités ont annoncé que cette décision entre en vigueur à partir du 1er novembre.

Malgré la décrue et l’ouverture des frontières, la prévention et les mesures préventives restent exigées « les voyageurs en provenance de l’étranger devront par ailleurs se faire tester et porter un masque, tandis qu’un système de suivi des contacts sera mis en place ». a précisé le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeffrey Zients.

Les vaccins reconnus par l’OMS désormais validés

C’est au tour des Etats-Unis de valider les vaccins reconnus par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’agence fédérale de la santé publique aux Etats-Unis ont affirmé que leur pays accepterait tous les vaccins reconnus par les régulateurs américains ou l’OMS.

Les voyageurs ayant donc reçu les vaccins contre le covid-19 seront acceptés aux Etats-Unis. Les compagnies aériennes ont été informées, d’autres détails seront finalisés et publiés par les CDC concernant les exceptions notamment les enfants, les exigences et les conseils à prendre en compte.

Pour rappel, les vaccins autorisés par l’OMS « pour une utilisation d’urgence » sont : Pfizer (États-Unis), AstraZeneca (Grande-Bretagne–Inde), Janssen (États-Unis), Moderna (États-Unis), Sinopharm (Chine) et Sinovac (Chine).