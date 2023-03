USA : le bédéiste algérien Nadjib Berber n’est plus

Il a travaillé comme caricaturiste pour de nombreuses presses algériennes et étrangères et créateur de plusieurs réalisations à succès, dans le monde de la bande dessinée, l’Algérien Nadjib Berber est décédé à l’âge de 71 ans aux USA, son pays de résidence. L’annonce de sa mort a été faite dans un premier temps par son entourage sur les réseaux sociaux.

Selon ces derniers, Nadjib Berber était déjà malade, mais ses proches ne s’attendaient pas à ce qu’il rejoint l’au-delà, laissant derrière lui ses œuvres qui feront certainement parler de lui éternellement.

La BD algérienne perd un de ses dessinateurs

Nadjib Berber alias Nad, né en 1952 à Tlemcen, a travaillé pendant des années comme caricaturiste pour de nombreux titres de presse, dont « Révolution africaine », « El Djoumhouria », mais aussi pour la revue tunisienne « Kaws Kouzah ».

Ce bédéiste a entamé sa carrière en 1980, et a publié sa première réalisation baptisée « la poudre magique » en 1986. Et ce, avant d’enchainer avec d’autres succès, notamment, « Fatah contre Dracula », « Fatah et Robins des bois », « Les pillards du désert »…

En 1992, il décide de s’installer aux USA, où il décide de se consacrer à la conception des affiches et des publications dédiées aux étudiants. Nadjib Berber est aussi l’auteur de deux albums de bandes dessinées et de cartes postales humoristiques. En plus de ces œuvres, le Bédéiste algériens a participé également à la réalisation d’un roman graphique.

Les travaux de Nadjib Berber ne se limitent pas à ce niveau. Il était également l’un des initiateurs de la création d’un syndicat regroupant les professionnels de la bande dessinée. Ce caricaturiste a aussi participé à de nombreux événements nationaux et internationaux. Notamment, le festival international de la bande dessinée organisé à Alger.

| À LIRE AUSSI :

>> France : Lyon rend hommage à l’écrivaine algérienne Assia Djebar

>> USA: l’Algérien Pr Melikchi atteint un record au sein de la sphère scientifique