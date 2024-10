USA : l’armée de l’Air américaine met à l’honneur le parcours de l’Algérienne Amal Djezzar

Le site officiel de l’armée de l’Air américaine a mis en avant le profil d’Amal Djezzar, la présentant comme un modèle exemplaire de l’un des membres de ses équipes. Cette Algérienne a rejoint l’armée de l’air aux USA après avoir été sélectionnée à la loterie des visas de diversité.

Tout a commencé en 2019 après avoir reçu la célèbre phrase « You have been selected« . La jeune femme quitte son pays, l’Algérie, pour poursuivre son rêve américain et décrocher de nouvelles opportunités.

De l’Algérie à l’armée de l’Air américaine : le parcours hors du commun de Amal Djezzar

Comme tout autre citoyen algérien à la recherche de meilleures opportunités, Amal Djezzar a tenté sa chance en s’inscrivant à la DV lottery et a vu sa vie se bousculer après avoir reçu son acceptation et après avoir décroché sa Green Card.

En 2019, elle fait ses valises et quitte tout ce qui lui était familier pour un aller simple à destination de New York, saisissant ce billet d’or pour une vie qu’elle n’avait jusqu’alors qu’imaginait. « Lorsque j’ai obtenu mon visa, j’ai saisi l’occasion. J’ai laissé toute ma vie derrière moi et je suis entrée dans l’inconnu« , a déclaré Amel Djezzar.

D’une simple immigrée à une aviatrice dans l’armée de l’air américaine

Après avoir mis les pieds aux États-Unis d’Amérique, elle suit une formation technique et s’engage rapidement dans l’armée de l’air en raison de multiples opportunités. Aviatrice séniore et linguiste, elle se spécialise dans la passation de marchés et travaille au sein de la 378ᵉ escadre expéditionnaire aérienne.

Par ailleurs, ses compétences linguistiques en arabe et en français deviennent rapidement indispensables lors de différentes situations, notamment en négociations officielles ou en opérations quotidiennes.

Dans ce sillage, l’article met en avant un cas particulier lorsque Amel a réussi à débloquer un problème de douane qui retardait la livraison de marchandises à un pays d’hôte. « Si je n’avais pas parlé leur langue et compris leur mentalité, le problème n’aurait peut-être pas été résolu aussi rapidement« , se souvient-elle.

L’article de l’armée de l’air américaine la présente comme un exemple d’intégration et de réussite, et met en avant son implication dans son travail.

