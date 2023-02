USA: l’Algérien Pr Melikchi atteint un record au sein de la sphère scientifique

Il est l’un des monuments phares de la recherche scientifique. Le Professeur Nourredine Melikchi n’est plus à présenter. Le physique algérien vient d’être gratifié d’une autre consécration qui s’ajoute à l’ensemble de ses prouesses déjà reconnues.

En effet, outre les récompenses et autres reconnaissances au sein de la communauté scientifique, le Graal pour un chercheur est la citation de ses œuvres dans différentes recherches. Pour le Professeur Nourredine Melikchi, le cap des citations a dépassé la barre symbolique des 10.000 fois.

Une preuve de l’importance des travaux du chercheur algérien de la Nasa. Pour ce chiffre record, l’UML Kennedy College of Sciences, dont le doyen n’est autre que notre physique originaire de Thénia, Nourredine Melikchi en l’occurrence, a célébré l’accomplissement que son doyen vient de réaliser.

« Félicitations à notre doyen, Noureddine Melikechi, qui vient d’attendre, et de même dépasser, les 10 000 citations (plus précisément 10 017). Une réalisation remarquable qui témoigne de l’impact de ses travaux sur la science. » lit-on sur le compte Twitter du collège.

Congratulations to our very own Dean, Noureddine Melikechi, for reaching and surpassing **10,000** citations (specifically 10,017)!! A remarkable achievement and a testament to the impact his work has had on science.#science #kcs #physics #citations pic.twitter.com/XgwLUU7vYW

— UML Kennedy College of Sciences (@UML_Sciences) February 23, 2023