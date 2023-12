USA : l’Algérien Mohamed Lamine Mehri élu meilleure voix off arabe en 2023

Les USA ont accueilli le 10ᵉ gala annuel du célèbre événement Voice Arts Awards, qui a eu lieu le dimanche 10 décembre dernier, en Californie. Chaque année, le Voice Arts Awards récompense les performances exceptionnelles dans le domaine de l’interprétation vocale et de la production médiatique.

En effet, le prestigieux événement est une occasion pour saluer les acteurs vocaux et récompenser les plus brillantes des performeuses.

L’Algérien Mohamed Lamine Mehri primé aux USA

Lors de l’édition 2023, plusieurs prix ont été décernés lors du Voice Arts Awards. Par ailleurs, dans la catégorie « Publicités et films », la fondation des arts et des sciences sonores SOVAS a décerné le prix de la meilleure voix off arabe pour l’année 2023, à l’Algérien Mohamed Lamine Mehri.

En effet, ce journaliste et interprète vocal, Mohamed Lamine Mehri a réussi à décrocher ce titre, notamment grâce à sa performance exceptionnelle dans le film « Teniri », de SKYCAM Algérie. D’ailleurs, cette œuvre n’est pas à son coup d’essai, car le film a déjà remporté l’Oscar du meilleur film documentaire du tourisme arabe, en 2022, aux Émirats arabes Unis.

Mohamed Lamine Mehri s’est consacré au domaine de la voix off, après avoir achevé ses études en audiovisuel à l’université d’Annaba. En 2020, il décide alors de faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux et dévoiler son talent au grand public. D’ailleurs, il compte en son actif plusieurs projets dont un avec la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

لحظة تتويج الجزائري محمد لمين مهري Mohamed Lamine Mehri -محمد لمين مهري بالمركز الأول في جائزة فنون الصوت العالمية voice arts awards لأفضل معلق صوتي عربي عن فئة الإعلان! فوز محمد لمين إبن مدينة عنابة الجزائرية بالجائزة الأميركية جاء عن عمله المميز و الرائع teniri الجزائرية pic.twitter.com/XaBTxiF2rH — بِنِتّ آلَجِزِّآئر ❤️🇩🇿 (@Shi97218920) December 12, 2023

Par ailleurs, Mohamed Lamine Mehri, est aussi animateur sur radio Annaba, où il anime l’émission Freelance FM. Bref, un parcours qui a mérité le prix de la meilleure voix off arabe pour cet Algérien qui espère devenir, un jour, une référence dans le monde de la narration vocale.

