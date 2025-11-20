USA : l’Algérie ouvre un nouveau consulat à San Francisco pour sa diaspora

Bonne nouvelle pour la diaspora ! L’ambassade d’Algérie aux États-Unis d’Amérique annonce l’ouverture d’un nouveau consulat à San Francisco. Cette nouvelle représentation consulaire ouvrira officiellement ses portes le 2 décembre 2025 afin d’améliorer la proximité et les services offerts à la diaspora algérienne.

L’ambassade d’Algérie aux USA a annoncé dans un communiqué publié en ce jeudi 20 novembre, l’ouverture du nouveau consulat général d’Algérie à San Francisco.

Cette annonce portait sur la date d’ouverture officielle, l’adresse précise et la liste des États qui seront désormais couverts par cette nouvelle entité consulaire. L’ouverture de cette présentation, prévue pour le mois de décembre prochain, renforcera significativement le réseau consulaire algérien sur le territoire américain.

Un nouveau consulat d’Algérie ouvre ses portes aux États-Unis

Le consulat de la nouvelle représentation consulaire d’Algérie à San Francisco est établi au 465 California Street, Suite 900, San Francisco, CA 94104. Dès son inauguration, le consulat accueillera le public du mardi au samedi de 9h à 15h. Il sera fermé tous les dimanches et les lundis.

Par ailleurs, le Consulat général d’Algérie à San Francisco est désormais compétent pour fournir des services consulaires aux résidents algériens de dix-neuf États, notamment : Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Hawaï, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington et Wyoming.

À partir du 2 décembre, les ressortissants algériens établis dans ces États ne dépendront plus de la juridiction du consulat général d’Algérie à New York et devront s’adresser à leur nouvelle représentation à San Francisco.

Traitement des dossiers envoyés avant le 2 décembre 2025

« Le Consulat Général d’Algérie félicite l’ensemble de notre communauté résidant dans l’Ouest des États-Unis pour cet acquis administratif et qualitatif, qui permettra d’assurer des services efficaces, rapides et de proximité, tout en réaffirmant la détermination des hautes autorités du pays à être à l’écoute des préoccupations de nos ressortissants et à y répondre« , indique de son côté le consulat d’Algérie à New York.

Selon le consulat général d’Algérie à New York, l’ouverture de ce nouveau poste consulaire s’inscrit directement dans la stratégie visant à « renforcer et améliorer la qualité des services » destinés aux ressortissants algériens résidant dans la région Ouest des États-Unis.

En revanche, concernant la période de transition, le Consulat de New York assure que toutes les demandes de services postées avant la date d’ouverture du nouveau bureau (cachet de la poste faisant foi) seront traitées et finalisées par ses services, conformément aux procédures habituelles.

