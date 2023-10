USA : la statue en hommage à l’Émir algérien Abdelkader inaugurée à Iowa

Dans un geste historique, l’État de l’Iowa aux USA a procédé cette semaine à l’inauguration d’une majestueuse statue qui rend hommage à un leader emblématique de la résistance algérienne contre la colonisation française, l’Émir Abdelkader.

La ville qui a accueilli fièrement cette statue porte également le nom de l’émir. El Kader cette ville de l’Iowa, fondée en 1836, est une agglomération tranquille qui comprend 1200 habitants. En 1984, elle a été jumelée à Mascara pour être considérée comme deux villes sœurs.

L’ambassadeur d’Algérie aux USA inaugure la statue de l’Émir Abdelkader

Dans ce sillage, l’ambassadeur d’Algérie aux USA, en l’occurrence Mohamed Haneche, a effectué une visite à la ville d’El Kader à l’Iowa pour assister et présider la cérémonie d’inauguration du monument de l’Émir Abdelkader aux États-Unis d’Amérique.

L’initiative de réaliser cette statue s’inscrit dans la volonté de conserver l’héritage de l’émir Abdelkader et de promouvoir les valeurs de la tolérance. Et de la cohabitation entre les différentes communautés et cultures établies aux USA. L’inauguration de cette solennelle statue a été marquée par un moment plein de respect envers cet homme, figure emblématique de l’histoire d’Algérie. Et représente un symbole de l’amitié entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique.

Lors de cette visite, l’ambassadeur d’Algérie en Amérique a aussi rencontré le maire de la ville. Et a eu l’occasion de faire connaissance des activités de l’association locale Abdelkader. Qui active pour promouvoir l’histoire et la vie de l’émir.

