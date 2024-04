USA : Harvard met à l’honneur le chercheur algérien Salim Bouguermouh

À l’occasion du 10ᵉ anniversaire de la création de l’Office de l’enseignement externe de sa faculté de Médecine, Harvard a publié la liste de l’élite et des chercheurs, qui ont passé par les bancs de la prestigieuse université américaine et qui ont contribué au développement de la médecine.

En effet, dans un communiqué mis en ligne en ce mois d’avril, la faculté de médecine d’Harvard met à l’honneur le parcours de ces chercheurs et comment leur participation à ce programme a fait avancer le domaine médical.

Parmi cette liste, figure le nom d’un chercheur algérien, qui se distingue par son apport dans le domaine de la médecine. Il en est question de Salim Bouguermouh, dont le nom est associé à la recherche clinique et au développement de vaccins, chez le géant pharmaceutique Pfizer.

Exilé aux USA, Salim Bouguermouh travaillait en qualité de médecin chercheur lorsqu’il a participé au GCSRT program, en 2014. Depuis, il a acquis les compétences qui lui ont permis de déclencher sa carrière, en 2017, chez Pfizer, notamment dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, en qualité de cadre supérieur.

Lorsque la pandémie du Covid-19 a frappé fort et s’est propagée dans le monde, le nom de Bouguermouh a percé davantage dans ce domaine. En effet, le chercheur algérien a travaillé de longues heures dans des réunions, en ligne, avec d’autres chercheurs pour faire avancer les essais clinique du Vaccin Pfiser BioNTech.

