USA : face à la justice, une Algérienne risque de perdre son fils

Être une maman c’est se donner toutes les force du monde pour veiller au petits soins de ses enfants, et de les entourer d’amour et de tendresse. Cependant, priver une maman de son petit enfant est la pire des choses qu’on peut infliger à celle-ci.

Tel est le cas de Sabrina, une jeune maman aux origines algériennes installée aux Etats-Unis d’Amérique et qui traverse à l’heure actuelle des moments très difficiles. Et pour cause ? la décision qui a été prise par les autorités de ce pays de tenter de la priver de son enfant.

En effet, Sabrina aurait commis l’erreur de laisser son fils enfermé dans sa voiture pendant qu’elle faisait ses courses dans un magasin dans les environs. Après avoir terminé ses achats et en arrivant sur place, les forces de l’ordre l’ont surpris en l’interpellant et l’ont placé en garde à vue pour motif de mettre en danger la vie son fils. Ce dernier quant à lui, a été transféré au CPS des services de protection de l’enfance.

Ensemble pour aider Sabrina à retrouver son fils Owen

La maman aux origines algériennes a dû rester plus de 24 heures en détention sans pouvoir prendre son traitement. Il convient de le rappeler que cette jeune femme est diabétique, soufrant de la maladie cœliaque et a déjà passer l’épreuve du Cancer. Après le paiement du cautionnement, l’algérienne a fini par être libérée et transférée en urgence vers l’hôpital le plus proche pour traiter son cas.

Par ailleurs, et après avoir auditionnée le lundi 9 mai 2022 devant le parquet en charge de son cas, Sabrina est tenue de désigner deux avocats: un pour trouver une vraie solution à sa situation et l’autre pour récupérer son fils Owen.

Dans ce sillage, une initiative portant le nom de “ Please help sabrina get her son back” a été lancée sur les réseaux sociaux pour aider la maman d’Owen à surpasser cette situation. Ainsi, une collecte de dons a été engagée auprès de ses proches qui n’ont pas hésité à aucun moment à déployer les efforts nécessaires pour l’aider.

La réaction d’une maman face aux camarade de son enfant

Il faut dire que l’instinct maternel prime lorsqu’il s’agit de son enfant. Ce fut le cas pour cette maman qui a eu une réaction de colère après avoir appris le harcèlement subi par son fils auprès de ses camarades de classe.

Pour plus de détails, les faits se sont passés devant un établissement scolaire situé près de Birkhadem à Alger, en avril 2022. Là où une mère de famille a voulu faire trébucher un groupe d’élèves. Ainsi, elle a profité de sa voiture pour foncer, dans toutes les directions, sur les lycéens. Comme motif, les intimidations dont est victime son fils à cause de ses camarades.

De ce fait, la mère a tenté de faire peur aux enfants en essayant de les piétiner avec sa voiture. Croyant bien faire, elle a provoqué l’insolence des lycéens. Pour se défendre, ces derniers se sont alors mis à attaquer la voiture.