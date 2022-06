USA: elle doit prouver son rôle de maman, une Algérienne lance un appel

Vous vous souvenez sûrement de Sabrina Ould Matouk, cette maman algérienne installée aux USA. Qui a passé des moments difficiles le mois de mai dernier, loin de son fils. Pour rappel, pendant qu’elle faisait ses courses habituelles, Sabrina a laissé son enfant dans sa voiture. Un geste qui n’est pas passé inaperçu pour les autorités américaines.

En effet, cette maman algérienne a été interpellée sur les champs et est poursuivie pour mettre en danger la vie d’autrui, dans ce cas celle de son fils Owen. Ainsi, celle-ci s’est retrouvée en garde à vue pour plus de 24 heures. Et ce, malgré son état de santé critique.

Quant à Owen, ce dernier a été placé au CPS au service de protection de l’enfance. Résultat ? un enfant privé des bras de sa maman, qui ne peut le voir, malheureusement, qu’une fois par semaine. Par ailleurs, la diaspora algérienne mais également les proches de Sabrina ont lancé une initiative; sur les réseaux sociaux pour la collecte de fonds afin de permettre à Sabrina de désigner des avocats pour récupérer Owen.

Pour récupérer son fils, Sabrina lance un appel pour récolter les témoignages

Aujourd’hui, la maman de ce dernier sollicite une nouvelle fois ses proches. En effet, sur les réseaux sociaux, elle lance un appel à la recherche de personnes qui pourront l’aider. Et ce, en témoignant en sa faveur. Pour récupérer son fils, Sabrina a besoin de témoignages de personnes à propos de son comportement dans la vie quotidienne; afin de les présenter lors de son prochain procès, soit le mercredi 22 juin 2022.

Toujours par le biais de ses réseaux sociaux, la maman d’Owen supplie ses connaissances pour venir à son aide et témoigner en sa faveur. Plus les témoignages sont nombreux plus sa chance est importante.

Déprimée, à bout du rouleau, Sabrina s’est adressée aux mamans vivant aux Etats unis d’Amérique. En effet, elle a tenté de sensibiliser celles-ci vis à vis de la manières et de la façon de traiter leurs enfants. Et ce, pour éviter de tomber dans le même sort qu’elle. « Un geste banal qu’il soit … peut vous coûter cher » dit-elle sur ses réseaux sociaux.

Bien évidemment la maman d’Owen n’est pas resté longtemps sans soutien. Celle-ci a reçu de nombreux messages mais aussi de lettres de recommandation, comme preuve de solidarité de la part de ses proches. Dans l’attente de la décision du prochain procès, Sabrina ne peut que compter sur le soutien de ces personnes, pour espérer récupérer la garde de son fils Owen.