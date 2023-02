USA : Comment étudier gratuitement dans une université américaine ?

Intégrer une université américaine est le rêve de plusieurs étudiants algériens. Ainsi, dans cet article, on va vous parler de l’expérience de Habib, diplômé de la faculté des Hydrocarbures et de la chimie, et qui a intégré le programme de génie pétrolier en août 2020 à l’Université du Dakota du Nord, aux États-Unis. En effet, Habib a raconté son expérience en vue d’aider les étudiants algériens à étudier gratuitement aux USA.

À vrai dire, poursuivre des études aux USA, offre beaucoup d’opportunités pour les étudiants algériens. Notamment, un haut niveau éducatif. Effectivement, les universités américaines sont connues pour leur haut niveau d’enseignement. L’étudiant aux USA sera en mesure de rencontrer et d’apprendre avec des étudiants provenant du monde entier. Chose qui permettra au principal concerné de vivre une expérience inédite. Et ce, en découvrant de nouvelles cultures. Ce n’est pas tout ! Acquérir un diplôme universitaire d’une université américaine constitue un véritable atout dans le cursus de chaque étudiant.

Sans aucun doute, cela permettra au détenteur du diplôme de bénéficier de plusieurs opportunités de carrière. Au-delà du haut niveau de formation, celui ou celle qui intègre l’université américaine sera capable de développer un bon niveau en langue anglaise.

Étudier aux USA : le coût des études est-il accessible à tous les étudiants ?

Hormis les avantages cités plus haut, les étudiants algériens aux USA peuvent rencontrer quelques problèmes. Et ce, par rapport au coût des études. Ou encore par rapport au coût de la vie ! En effet, si les universités américaines assurent un bon niveau de formation, le coût de scolarité reste non négligeable !

En fait, chaque étudiant doit prendre en considération plusieurs critères avant de franchir le pas. Notamment, la valeur de la devise algérienne par rapport au dollar américain. Ainsi que le nombre limité de bourses d’études consacrées aux étudiants internationaux. Sachant que l’obtention et le maintien d’un visa d’étude aux USA nécessitent de grandes sommes d’argent. Cependant, il existe d’autres alternatives !

C’est quoi le e programme « Fully tuition Waiver » des universités américaines ?

En parlant des bourses d’études vers les États-Unis d’Amérique, les bourses Scholarship peuvent faire l’affaire ! Mais qu’est-ce qu’une bourse Scholarship ? En fait, il s’agit d’une école gratuite qui permet aux étudiants qui intègrent ce programme de bénéficier d’un salaire et d’être exonérés des différentes dépenses de la vie.

Toutefois, la chance de bénéficier de ce type de bourses reste minime. Étant donné que le nombre de bourses attribuées à chaque université est faible. En ce qui concerne le programme « Fully tuition Waiver », on notera que cette méthode est fortement recommandée pour les étudiants, puisque elle offre une exemption totale de frais de scolarité . En effet, elle consiste à la postulance pour les subventions offertes par l’université ou des organisations externes.

Il convient de préciser que ces subventions sont souvent attribuées par le gouvernement. Par ailleurs, pour bénéficier d’une aide financière et d’une expérience pratique, l’intéressé peut postuler pour les bourses d’assistants « Graduate Teaching Assistant » (GTA) où il devra, en contrepartie, aider le personnel d’enseignant. Et ce, en effectuant différentes tâches. Notamment, la correction des devoirs.

Quant aux bourses « Graduate Research Assistant » (GRA), l’étudiant doit aider un membre du personnel en lui fournissant des projets de recherche. Les assistants de recherche travaillent souvent dans des laboratoires ou dans des installations de recherche. Ainsi, ils effectuent diverses tâches. Telles que l’analyse de données et la rédaction de résultats.

Dans le même sillage, on rappellera qu’il est recommandé de faire des recherches. Afin de trouver des universités qui offrent des bourses à une exemption totale. Spécialement les programmes qui ne sont pas très connus en Algérie. En effet, cela permettra d’augmenter vos chances. En ce qui concerne la déclaration personnelle, n’hésitez pas à mettre en avant tous vos objectifs, vos réalisations. Ainsi que votre besoin financier.