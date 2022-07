USA : Biden évoque son cancer, la Maison Blanche dément les rumeurs

Lors d’un déplacement dans un site d’une ancienne centrale à charbon dans le le Massachusetts ce mercredi 20 juillet 2022, le président des États-Unis, qui tenait un discours au cours duquel il abordait les problèmes environnementaux de cet État du nord-est du pays, a fait un parallèle avec le Delaware, État dont il a été sénateur pendant près de 40 ans soumis à une forte pollution à cause de son industrie pétrolière. S’exprimant sur le réchauffement climatique, il s’est rappelé avoir grandi à côté d’une série de raffineries de pétrole dans son État natal, ajoutant qu’elles étaient responsables de la pollution omniprésente dans la région.

« Vous deviez mettre vos essuie-glaces pour littéralement enlever une nappe d’huile sur le pare-brise », a-t-il expliqué. « C’est pourquoi moi, et tant d’autres personnes avec qui j’ai grandi, avons un cancer. Et c’est pourquoi, pendant très longtemps, le Delaware avait le taux de cancer le plus élevé du pays », a-t-il lâché, soulignant la nécessité de s’éloigner des combustibles fossiles.

La Maison Blanche réagit et met fin aux rumeurs

C’est à partir de cette déclaration du président américain, Joe Biden, que la toile s’est très vite enflammée, et cette information a été partagée des milliers de fois. En réaction à cela, plusieurs membres de la Maison Blanche, sur Twitter, ont été obligés de couper court à la rumeur, avec le bilan médical du président des Etats-Unis à l’appui. En effet, dans le document il y est clairement écrit que Joe Biden a effectivement subi plusieurs ablations de cancers de la peau « non-mélanomes », et ce, avant le début de sa présidence. Toutefois, le bilan précise que les lésions causées par la maladie sont depuis « parfaitement cicatrisées ». Le chef d’État ne serait d’ailleurs plus concerné par ces ennuis de santé.