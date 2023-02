USA : au cœur de New York, des restaurants algériens séduisent

Les membres de la diaspora algérienne à l’étranger sont toujours à la recherche de cette touche qui leur rappelle des souvenirs au Bled. D’ailleurs, nombreux ceux qui cherchent des adresses des meilleurs restaurants qui proposent des plats algériens.

Comme nous l’avons déjà vu, en France et même dans d’autres pays, plusieurs ressortissants font de la cuisine algérienne un business pour gagner leur vie, mais aussi pour palier cette nostalgie de retrouver les parfums et les saveurs de l’Algérie. C’est le cas, également aux USA, en plein cœur de New York.

Elle découvre de la cuisine algérienne en plein cœur de New York

En plein cœur de New York, dans le quartier de Steinway Street se cache plusieurs restaurants, mais aussi Fast food qui ont fait de la cuisine algérienne leur spécialité. En effet, dans ce cartier qui abrite des vitrines de différente sorte qui rappellent l’Algérie, se distingue quelques petits commerces qui offre au membre de la diaspora quelques instants de bonheur.

Dans une vidéo partagée sur le réseau social Tiktok, une internaute emmène ses abonnés découvrir ce quartier où il est possible de sentir les parfums et les saveurs de l’Algérie. En effet, en plus des multiples boutiques qui proposent des ustensiles et des objets de décoration kabyles, on peut découvrir de nombreux restaurants qui proposent des plats emblématiques en Algérie, mais aussi de la street food algérienne.

« Ma destination est ce modeste restaurant algérien » confirme la jeune femme. Qui, pour se réchauffer, commande un plat de Loubia, l’une des spécialités culinaires incontournables en Algérie. La tiktokeuse se laisse emporter par la tentative de gouter à un plat de Mergues et des frites, mais aussi à la Garantita. Pour le dessert, cette enseignante opte pour un Kalb Ellouz.

En plus des « prix symboliques » du restaurant en question, l’internaute a été séduite par son ambiance agrémentée par une musique de Chaabi qui l’a transporté vers les souvenirs de son pays.

