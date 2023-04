USA : après 20 ans de détention, un ressortissant algérien libéré de Guantánamo

Les États unis d’Amérique ont annoncé, jeudi 20 avril dernier, la libération d’un ressortissant algérien détenu depuis 20 ans au centre de rétention de Guantánamo. En effet, le gouvernement américain a jugé que son maintien en détention n’était plus nécessaire.

Âgé de 52 ans, Said B. avait été arrêté au Pakistan en 2002, soit quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre 2001. Pour rappel, ces derniers sont une série de quatre attentats perpétrés le même jour aux USA. Et qui ont mis fin à la vie de 2 977 personnes à Manhattan.

Attentats du 11 septembre 2001 : les USA libèrent un ressortissant algérien après 20 ans de détention

Ce ressortissant algérien a été arrêté suite à une opération américaine visant à capturer les personnes suspectées d’être impliquées dans ces attentats et de soutenir le terrorisme. En 2022, une commission d’examen a estimé que le maintien en détention de Said B, au niveau du centre Guantánamo, n’était plus nécessaire, pour se prémunir contre une menace persistante aux USA. Et ce, étant donné qu’il ne jouait aucun rôle de premier plan avec Al-Qaida.

En effets, dans un communiqué publié jeudi 20 avril 2023, le Pentagone a fait savoir que les autorités américaines et algériennes ont rempli les conditions nécessaires pour le transfert de ce ressortissant vers son pays d’origine. En revanche, l’Algérie continuerait à surveiller et à restreindre les déplacements de Said B.

Par ailleurs, le centre de rétention Guantánamo est un camp militaire de haute sécurité. Ce camp est situé au niveau de la base navale américaine de Guantánamo. Notamment au sud-est de Cuba. Avec la libération de Said, il en reste encore 30 détenus. Dont 16 sont éligibles à un transfert.

| À LIRE AUSSI :

>> Soudan : nouvelles rassurantes des ressortissants algériens (MAE)

>> France : projet de reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 d’une députée algérienne abandonné