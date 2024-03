USA : Abdeslam Boularias, le chercheur algérien à l’origine d’une IA révolutionnaire

L’intelligence artificielle est, aujourd’hui, au cœur de plusieurs débats et discussions, suscitant à la fois des inquiétudes et des perspectives positives. D’ailleurs, de nombreux Algériens excellent dans ce domaine, en créant des innovations qui révolutionnent de nombreux secteurs d’activité.

C’est le cas d’Abdeslam Boularias, chercheur et ingénieur originaire de Tizi Ouzou, établis aux USA, qui a participé à la création de plusieurs IA qui révolutionnent le domaine de la robotique, aux États-Unis d’Amérique.

Abdeslam Boularias raconte sa success story aux USA

Originaire de Tizi Ouzou et résidant à Alger, Abdeslam Boularias a fait ses études au lycée de l’Émir Abdeklkader, spécialité science exacte et a obtenu son diplôme d’ingénieur, après cinq ans d’études en Algérie. Un cursus qui lui a permis d’aller s’installer en France pour perfectionner son parcours à l’université de Paris Saclay.

Par ailleurs, en 2005, Abdeslam Boularias a décidé de tout quitter pour suivre son doctorat en Intelligence Artificielle à l’université de Laval, au Canada. Le voyage de ce chercheur algérien, à la recherche des nouvelles technologies, se poursuit en Allemagne, où il occupe le poste de chercheur, pendant trois ans, à l’institut Max Planck.

En 2013, Abdeslam rejoint les USA, notamment l’institut de la robotique de l’université Carnegie Mellon. Après deux ans de travail acharné, l’Algérien poursuit ses recherches en robotique, pour devenir enfin directeur du laboratoire de la robotique à l’université de Rutgers.

Une carrière dédiée à la robotique et IA

Ces connaissances en informatique et en intelligence artificielles, développées grâce à un voyage dans plusieurs pays, lui ont permis de travailler sur des projets sur la vision artificielle et le mouvement robotique. En 2019, son nom s’est associé à un projet révolutionnaire qui aide les entreprises industrielles à gagner en temps et en argent.

En effet, Abdesslam Boularias accompagné de Bekris et Jingjin Yu, ont formé une équipe à l’université de Rutgers pour trouver des solutions à la problématique des entreprises en matière d’emballage et des coûts de production. Le bras robotique Kuka est conçu pour surmonter les erreurs lors du processus de l’emballage. L’automatisation de ces tâches représente est très important pour assurer la compétitivité d’une entreprise et permet aux employés de se concentrer sur un travail moins subalterne et moins physique.

Ces chercheurs ont développé un logiciel et des algorithmes pour ce bras robotique et ils ont utilisé des données visuelles et une ventouse qui sert de doigts pour saisir les objets. Par ailleurs, ils ont fait appel à des capteurs pour attirer les objets en question. Un projet qui lui a valu la place du finaliste pour le Best Paper Award in Automation.

