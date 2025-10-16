US Monastir – JS Kabylie : Cette chaine va diffuser le match gratuitement

Ce week-end, les représentants algériens dans les compétitions africaines joueront les matchs aller du 2e tour préliminaire. Le match US Monastir-JS Kabylie sera diffusé en direct sur une chaine gratuite.

Le MC Alger, double champion d’Algérie en titre, affrontera dimanche les Camerounais de Colombe, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (14h00). Sa mission est claire : il veut prendre une option sur la qualification en phase de poules de la C1.

Seulement, la bande à Rhulani Makwena sera privée des services de l’attaquant guinéen Mohamed Saliou Bangoura et le défenseur Abdelkader Menezla, en phase de reprise, seront absents. En revanche, le milieu offensif Ishak Boussouf, arrivé durant l’intersaison, a été retenu dans le groupe pour la première fois depuis le début de la saison, après avoir été soumis à un travail physique individuel.

De son côté, le CR Bélouizdad, dirigé par l’Allemand Sead Ramovic, sera opposé dimanche aux Guinéens de Hafia Conakry, au stade de Thiès (17h00). Privée du défenseur Chouaïb Keddad, forfait pour blessure, la formation bélouizdadie sera au rendez-vous avec une mission ardue face à la meilleure équipe en Guinée. Cette dernière est entrainée par l’Algérien Lakhdar Adjali.

Un moment incertain, le capitaine Abderaouf Benguit et l’attaquant Abdennour Belhocini, ont fait le déplacement avec le reste du groupe. Reste à savoir s’ils seront apte pour l’important match de dimanche.

La JS Kabylie, second représentant algérien en Ligue des champions, a rallié Tunis mercredi soir, en vue du derby maghrébin, vendredi après-midi face à l’US Monastir, au stade Tayeb Mhiri de Sfax (15h00).

La formation kabyle a effectué hier son unique et ultime séance d’entraînement, sur le terrain principal du stade qui abritera la rencontre Tayeb Mhiri. Elle devra bien négocier son déplacement face à un adversaire redoutable qui monte en puissance depuis trois saisons.

Enfin, l’USM Alger, l’autre club engagé en Coupe de la Confédération africaine, s’envolera ce matin (09h00) pour Abidjan, pour défier dimanche l’AFAD Djékanou, au stade d’Ebimpé (17h00). La formation de Soustara, dont les résultats en championnat sont loin des attentes, fera en sorte de réaliser une bonne opération et prendre option pour la qualification.

US Monastir – JS Kabylie en direct sur la Télévision Tunisienne

Pour les supporters du MCA, de l’USMA et du CRB devront suivre les matchs de leurs équipes favorites sur la chaine sportive qatarie beIN Sports ou bien chercher un streaming sur les réseaux sociaux. Mais ceux de la JSK auront l’avantage de voir le match de leur équipe sur une chaine gratuite.

En effet, la Télévision Tunisienne va bel et bien diffuser le match. Ce sera sur la chaine El-Watania 2, en direct à partir de 15h. Une chaine captée du satellite Astra avec une qualité d’image supérieure en HD. Bonne nouvelle pour les supporters qui suivront le match sur le petit écran avec grand intérêt.