Urgent. Trump annonce une surtaxe sur les produits algériens

Le président américain Donald Trump a adressé ce mercredi de nouvelles missives à six nations, dont l’Algérie, les informant de l’application imminente de droits de douane additionnels sur leurs importations aux États-Unis.

Cette démarche intervient alors que l’Union européenne est toujours engagée dans des négociations délicates avec Washington, et pourrait, elle aussi, se voir notifier de mesures similaires prochainement.

Les six pays visés par cette nouvelle salve tarifaire sont l’Algérie, le Sultanat de Brunei, l’Irak, la Libye, la Moldavie et les Philippines.

Trump écrit à six pays pour annoncer des droits de douane : l’Algérie concernée

Pour la majorité de ces nations, les taux de surtaxe ont connu des ajustements, plus ou moins significatifs, par rapport aux prévisions initiales de l’administration américaine début avril. Dans le détail, les produits algériens seront soumis à une taxation de 30%, un taux qui reste inchangé.

De même, les biens provenant de Libye verront leurs droits de douane fixés à 30% (soit une baisse d’un point de pourcentage par rapport à l’annonce précédente) et ceux d’Irak à 30% (une réduction notable de neuf points de pourcentage).

Concernant la Moldavie et le Brunei, leurs exportations vers les États-Unis seront désormais taxées à 25%, marquant respectivement une diminution de six points de pourcentage pour la première et une augmentation d’un point pour le second. Enfin, les produits philippins feront face à une surtaxe de 20%, soit une hausse de trois points de pourcentage.

Cette décision unilatérale de l’administration Trump risque de provoquer de nouvelles tensions commerciales sur la scène internationale, et les réactions des pays concernés sont désormais très attendues.

Communication Présidentielle Algéro-Américaine : Message de Donald Trump à Abdelmadjid Tebboune

Paradoxalement à ces mesures commerciales, le président des États-Unis, Donald Trump, a adressé un message au président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Le message fait état d’un « partenariat durable » entre les deux nations et exprime le souhait que la relation bilatérale « continue à s’épanouir ».

Ce message a été envoyé à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, selon une annonce de la présidence de la République algérienne datée du mardi 8 juillet.

Les fêtes d’indépendance des deux pays sont célébrées respectivement le 4 juillet pour les États-Unis et le 5 juillet pour l’Algérie.

Le texte du message présidentiel américain a été publié par la présidence de la République algérienne sur sa page Facebook officielle.