URGENT. Tebboune limoge Larbaoui et nomme Sifi Ghrieb 1er ministre par intérim

Le président de la République a signé ce jeudi un décret mettant fin aux fonctions de Nadir Larbaoui en tant que premier ministre. Dans le même texte officiel, le chef de l’État a désigné Sifi Ghrieb comme premier ministre par intérim, afin d’assurer la continuité des affaires gouvernementales.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune prend des mesures urgentes : importation massive de bus et de pneus

Nomination de Sifi Ghrieb : Un nouveau Premier Ministre pour l’Algérie

Âgé de 51 ans, Sifi Ghrieb n’est pas un inconnu sur la scène économique et industrielle algérienne. Ingénieur de formation, titulaire de diplômes en ingénierie industrielle et en économie industrielle, il a occupé plusieurs postes stratégiques dans la gestion et la planification du secteur productif. Avant d’intégrer le gouvernement, il a dirigé l’université industrielle, relevant du ministère de l’Industrie, où il s’est distingué par son plaidoyer en faveur de la valorisation des compétences nationales et la relance de la production locale.

En novembre 2024, Tebboune l’avait déjà choisi pour succéder à Ali Aoun au poste de ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, mission dans laquelle il s’est attelé à encourager l’investissement, soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), et améliorer le climat législatif pour attirer les capitaux étrangers.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : hausse salariale dès septembre pour les travailleurs de ce secteur

Vision et Objectifs de Sifi Ghrieb pour l’Algérie

Connu pour sa vision axée sur le capital humain, Ghrieb a toujours défendu l’idée que l’Algérie devait miser sur ses propres ressources et sur ces compétences, aussi bien locales que celles issues de la diaspora, pour impulser un véritable renouveau industriel. « Redonner à l’industrie algérienne sa place et réduire la dépendance vis-à-vis des importations » : telle est sa ligne directrice, martelée dans plusieurs interventions publiques.

La nomination de Sifi Ghrieb comme premier ministre par intérim lui confère désormais une dimension politique plus large, au-delà du secteur industriel. Il sera appelé à coordonner l’action gouvernementale dans une période où les attentes sociales et économiques sont fortes, et où la relance de la production nationale, la maîtrise de l’inflation et la diversification de l’économie demeurent des priorités majeures.

🟢 À LIRE AUSSI : GAZ : l’Algérie dans le cercle des 10 plus grandes réserves mondiales en 2025