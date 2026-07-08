URGENT. Résultats BAC 2026 en Algérie : Le ministère annonce la date officielle

Le ministère de l’Éducation nationale a officialisé la date et l’heure de la publication des résultats, détaillant les différents canaux numériques et SMS mis à la disposition des candidats scolarisés et libres.

C’est la fin du suspense pour les dizaines de milliers de candidats au baccalauréat en Algérie. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce mercredi, par le biais d’un communiqué officiel, que les résultats de l’examen de la session 2026 seront officiellement dévoilés le dimanche 12 juillet 2026 à partir de 10h00 du matin.

Cette annonce fixe le calendrier tant attendu de délivrance du précieux sésame ouvrant les portes des universités. Afin de garantir une fluidité d’accès optimale et de prévenir toute surcharge des serveurs informatiques, les autorités éducatives ont mis en place un dispositif d’affichage multi-canal adapté au profil de chaque candidat.

Pour les élèves scolarisés issus des établissements d’enseignement publics et privés, quatre modalités de consultation ont été retenues.

Comment consulter les résultats du BAC 2026 (ONEC et SMS) ?

D’une part, l’affichage traditionnel se fera par le biais des listes nominatives des candidats admis, qui seront placardées directement au sein de leurs établissements respectifs.

D’autre part, les outils numériques seront pleinement mobilisés : les résultats complets pourront être consultés en ligne sur le site officiel de l’Office National des Examens et Concours (https://bac.onec.dz) ainsi que sur l’Espace Parents de la plateforme ministérielle (https://awlyaa.education.dz).

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Enfin, une alternative de messagerie textuelle rapide et entièrement gratuite permettra d’obtenir les résultats par SMS en composant le code *567# depuis les trois réseaux de téléphonie mobile du pays, à savoir Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

Résultats BAC 2026 : Comment les candidats libres peuvent-ils les consulter ?

Les candidats libres disposeront quant à eux de deux canaux spécifiques pour prendre connaissance de leurs performances dès l’ouverture de la proclamation.

Ils pourront ainsi se connecter au portail internet dédié de l’ONEC (https://bac.onec.dz) ou utiliser le service SMS gratuit en composant également le code unique *567# à partir de n’importe quel opérateur mobile national.

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Le ministère de l’Éducation nationale invite l’ensemble des candidats et leurs familles à privilégier ces plateformes officielles sécurisées, tout en adressant par avance ses vœux de réussite les plus chaleureux à l’ensemble des futurs bacheliers de la session 2026.