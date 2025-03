URGENT. Projet Franco-Marocain CHERGUI 2025 : l’Algérie convoque l’ambassadeur de France

L’Algérie hausse le ton face à l’organisation de manœuvres militaires conjointes entre la France et le Maroc prévues en septembre prochain à Er-Rachidia, non loin de sa frontière. Lors d’une audience accordée à l’ambassadeur de France en Algérie. Le ministère des Affaires étrangères a fait part de sa vive opposition à ce projet baptisé « Chergui 2025 ».

Ce jeudi 6 mars 2025, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane, a reçu au siège du ministère l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet. Cette rencontre a pour objectif d’exprimer officiellement l’opposition de l’Algérie aux exercices militaires conjoints que préparent Paris et Rabat.

En effet, le ministère algérien a jugé cet exercice « grave et provocateur« . Soulignant que son déroulement à proximité du territoire national est perçu comme une menace pour la sécurité régionale. « Cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l’égard de l’Algérie« , précise le communiqué du ministère.

Manœuvres militaires franco-marocaines : l’Algérie dénonce un « acte de provocation »

L’annonce de ces manœuvres militaires intervient dans un climat déjà dégradé entre Alger et Paris. Depuis juillet dernier, les relations bilatérales sont marquées par des tensions accrues. Notamment après la décision du président Emmanuel Macron de reconnaître la « souveraineté » du Maroc sur le Sahara occidental. Cette position a suscité une vive réaction de l’Algérie, qui soutient le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.

Dans ce contexte, la tenue de « Chergui 2025 » à Er-Rachidia, une zone stratégique proche de la frontière algérienne, est perçue par Alger comme une escalade diplomatique et militaire. « Un tel acte ne manquera pas d’alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises. Et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité« , ajoute le ministère.

Chergui 2025 : l’Algérie réclame des explications officielles sur les manœuvres militaires franco-marocaines

Par ailleurs, lors de cette audience, le secrétaire général du MAE algérien a demandé à l’ambassadeur français de fournir des explications sur ce projet. Ainsi que de transmettre à sa hiérarchie la position officielle de l’Algérie. Cette dernière attend désormais une réaction officielle de Paris.

En attendant une réponse française, la tenue de « Chergui 2025 » risque d’accentuer la fracture entre Alger et Paris. Sur fond de divergences profondes sur la question sahraouie et d’autres dossiers sensibles. De plus, l’Algérie, qui a toujours mis en avant la nécessité de stabilité dans la région, voit dans ces manœuvres un facteur d’instabilité supplémentaire.

En somme, alors que l’Algérie et la France peinent à apaiser leurs différends sur plusieurs fronts. Cette affaire vient ajouter un nouveau point de discorde dans une relation déjà fragile. Alger insiste sur son refus catégorique de toute manœuvre militaire près de ses frontières. La réaction de Paris à cette demande de clarification sera ainsi déterminante pour l’avenir des relations entre les deux pays.

