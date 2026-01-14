URGENT. Les USA gèlent les visas pour 75 pays, dont l’Algérie

Dans une note interne révélée par Fox News Digital, l’administration américaine annonce le gel immédiat des procédures de visa pour les ressortissants de dizaines de nations. Une mesure justifiée par une volonté de durcir les contrôles liés à la « charge publique ».

Le paysage diplomatique et migratoire américain s’apprête à connaître un bouleversement majeur. Selon des informations rapportées par la chaîne Fox News, le département d’État a ordonné la suspension de toutes les procédures de délivrance de visas d’immigration pour les citoyens de 75 pays.

Les Etats-Unis gèlent les procédures de visas pour les ressortissants de 75 pays

Cette décision, qui doit entrer en vigueur le 21 janvier, s’appuie sur une réévaluation stricte des critères d’admission sur le territoire américain. L’objectif affiché par les autorités est de limiter l’entrée de demandeurs susceptibles de devenir une « charge pour le système d’aide publique » aux États-Unis.

D’après le mémorandum consulté par le réseau d’information, les consulats américains à travers le monde ont reçu pour consigne de rejeter les demandes en cours, invoquant les lois en vigueur le temps qu’une révision complète des protocoles de vérification soit menée à bien.

US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iranhttps://t.co/EAFsAcsATz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

Plus de 70 nations concernées, dont plusieurs pays arabes

La liste transmise par les services consulaires regroupe des nations de tous les continents, avec une concentration marquée en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale.

Voici les pays visés par cette suspension :

Maghreb & Moyen-Orient : Algérie, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Yémen.

: Algérie, Égypte, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Yémen. Afrique : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, République du Congo, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, République du Congo, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. Europe & Asie Centrale : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, Russie.

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, Russie. Amériques & Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Brésil, Colombie, Cuba, Dominique, Grenade, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Nicaragua, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay, Venezuela.

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Brésil, Colombie, Cuba, Dominique, Grenade, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Nicaragua, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay, Venezuela. Asie & Pacifique : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Cambodge, Fidji, Laos, Mongolie, Népal, Pakistan, Thaïlande, Tonga.

Le département d’État n’a pour l’heure fixé aucune date de fin à cette mesure exceptionnelle. La suspension restera en vigueur pour une durée indéterminée, le temps nécessaire aux services consulaires pour achever la révision de leurs politiques de traitement et renforcer leurs outils de filtrage.

Cette annonce suscite déjà de vives réactions dans les milieux diplomatiques, alors que l’impact sur les échanges internationaux et les regroupements familiaux s’annonce considérable.