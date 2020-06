Urgent | Le frère de Ouyahia meurt au tribunal de Sidi M’hamed

Laifa Ouyahia, le frère d’Ahmed Ouyahia est décédé dimanche 21 juin des suites d’un « arrêt cardiaque » à l’intérieur du tribunal de Sidi Mh’amed .

Le corps de l’avocat a été transféré à son domicile à Dergana, à l’est de la capitale Alger, Laifa Ouyahia, décédé malgré les tentatives de sauvetage.

Laifa Ouyahia à été présent au tribunal de Sidi M’hamed en sa qualité d’avocat de son Frère lors du procès de l’homme d’affaires et ex-président du FCE, Ali Haddad, qui s’est ouvert aujourd’hui à Alger, impliquant les deux ex-Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia et d’anciens ministres.

Rédaction d’Algérie360