URGENT. L’Arabie Saoudite annonce la date du 1er jour du Ramadan 2025

L’Arabie saoudite a officiellement annoncé que le Ramadan 1446 débutera ce samedi 1ᵉʳ mars 2025. L’observation du croissant lunaire a confirmé la fin du mois de Chaâbane, marquant ainsi le premier jour du jeûne pour les musulmans du pays.

Comme chaque année, l’annonce de la date du début de Ramadan en Arabie saoudite est scrutée de près par les pays musulmans. Ce vendredi soir, l’Arabie Saoudite a confirmé l’apparition du croissant lunaire, mettant ainsi fin au mois de Chaâbane. Dès demain, les fidèles débuteront donc le mois sacré du jeûne, de la prière et de la piété.

L’Indonésie et l’Australie ont également déclaré ce vendredi que le premier jour du Ramadan serait le 1ᵉʳ mars. Pendant ce temps, plusieurs autres pays, dont l’Algérie, attendent encore l’observation officielle du croissant lunaire pour annoncer la date exacte du début du jeûne.

Un fait marquant cette année est la coïncidence entre le début du Ramadan et le début du mois de mars. Généralement basé sur le calendrier lunaire, le Ramadan change de date chaque année selon le calendrier grégorien. Cette concordance entre le calendrier hégirien et grégorien est un évènement rare, qui souligne une particularité astronomique du cycle lunaire.

L’observation du croissant lunaire : une pratique essentielle

La plupart des pays musulmans, dont l’Algérie, le Maroc et l’Égypte, scruteront le ciel ce vendredi soir pour déterminer la date officielle du début du Ramadan. Selon les calculs astronomiques, la visibilité du croissant lunaire sera possible à l’aide de télescopes en Asie de l’Ouest, en Afrique et en Europe du Sud, et pourra être observée à l’œil nu dans certaines parties des Amériques.

Si l’apparition du croissant est confirmée, la majorité des pays musulmans devraient suivre l’Arabie saoudite et commencer le jeûne ce samedi 1ᵉʳ mars 2025.

Un mois de spiritualité et de partage

Le Ramadan est une période de grande ferveur religieuse, marquée par le jeûne du lever au coucher du soleil, la multiplication des prières et des actions de charité. C’est aussi un moment de rassemblement familial et de solidarité au sein des communautés musulmanes à travers le monde.

En attendant les annonces officielles des autres pays, les fidèles se préparent à vivre ce mois sacré avec dévotion et sérénité.