URGENT. Éducation nationale : le ministère annule les changements annoncés en juillet

Retournement complet de situation dans le secteur éducatif. Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé ce jeudi 10 septembre l’abrogation de l’arrêté du 28 juillet dernier, ce texte qui redessinait les programmes scolaires du primaire, du collège et du lycée.

Concrètement, les mesures phares annoncées en pleine période estivale. Dont l’arrivée de l’anglais comme unique langue étrangère en 3e année primaire. Et le retrait de la philosophie aux élèves de terminale mathématiques, ne s’appliqueront pas.

L’arrêté n°36 efface les décisions de juillet sur les programmes scolaires

Un nouveau texte, l’arrêté n°36 signé le 9 septembre 2026 par le ministre de l’Éducation nationale, annule l’arrêté n°20 du 28 juillet 2026 consacré aux horaires et coefficients de l’enseignement secondaire général et technologique.

La portée du texte va plus loin. Son deuxième article prononce également l’annulation de l’ensemble des circulaires prises en application du texte de juillet, et ce dès l’entrée en vigueur du nouvel arrêté. Toutes les instructions envoyées aux directions de l’éducation ces dernières semaines tombent donc avec lui.

Les services concernés sont chargés de l’application immédiate de ces dispositions. Le document sera publié dans le bulletin officiel du ministère, comme le veut la procédure administrative en vigueur.

Les horaires et coefficients de 2006 redeviennent la règle au lycée

En abrogeant le texte estival, le ministère réactive un cadre bien plus ancien. L’arrêté n°186, daté du 23 mars 2006, demeure pleinement en vigueur : ce sont donc les volumes horaires et les pondérations fixés il y a vingt ans qui encadreront l’année scolaire qui s’ouvre.

Ce retour en arrière annule de fait la vaste redistribution qui avait été présentée fin juillet. La grille dévoilée à l’époque prévoyait, entre autres, une refonte des coefficients et des volumes horaires du primaire au secondaire. Avec des semaines de 21 heures pour les plus petits et une place élargie accordée à l’anglais.

Pour les équipes pédagogiques, le message est clair. Les emplois du temps, les répartitions annuelles et les documents préparés durant l’été sur la base du texte de juillet sont à revoir.

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Le Conseil des ministres du 6 septembre a déclenché le revirement

Le nouvel arrêté se fonde explicitement sur les conclusions du Conseil des ministres réuni le 6 septembre 2026. C’est donc au sommet de l’exécutif que la décision de suspendre ces changements a été prise. Avant d’être traduite trois jours plus tard en texte réglementaire.

Ce n’est pas la première fois que la présidence intervient dans la préparation de cette année scolaire. Début août, le calendrier avait déjà été boulevers. La date de la rentrée avait été repoussée au 21 septembre pour les élèves, sur décision du président de la République.

Le fondement juridique invoqué reste, lui, inchangé. La loi d’orientation sur l’éducation nationale de janvier 2008, et notamment son article 55, qui confie au ministre la fixation des horaires et des coefficients.

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L’anglais en 3e primaire et la philosophie en terminale reviennent au point de départ

Parmi les annonces désormais caduques figure celle qui avait le plus mobilisé l’opinion. Le ministère avait tranché en juillet : l’anglais devait être la seule langue étrangère enseignée en 3e année primaire, le français n’apparaissant qu’un an plus tard dans le cursus. Cette architecture séquentielle est aujourd’hui remise en cause.

Même sort pour la disparition de la philosophie dans l’emploi du temps des candidats au baccalauréat de la filière mathématiques. Une mesure qui avait suscité de vives réactions chez les enseignants comme chez les parents d’élèves.

Restent en suspens plusieurs chantiers annoncés durant l’été par Mohamed Seghir Saâdaoui, à commencer par la création d’une filière Informatique au lycée et le développement des clubs de robotique. Le ministère a promis des précisions supplémentaires, attendues avec impatience par les 11 millions d’élèves et leurs familles.

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