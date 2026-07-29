URGENT – Éducation en Algérie : voici ce qui va changer dès la rentrée scolaire 2026-2027

Le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mercredi soir un communiqué officiel détaillant l’ensemble des dispositions pédagogiques retenues pour la rentrée scolaire 2026-2027.

Trois cycles sont concernés, du primaire au secondaire, avec des ajustements qui touchent aussi bien l’enseignement des langues étrangères que l’organisation des filières et l’introduction de nouvelles matières. Voici ce qui change concrètement.

L’anglais s’installe dès la 3e primaire, le français suit en 4e année

La mesure phare annoncée dans le communiqué est l’introduction officielle de l’enseignement de l’anglais en 3e année du primaire, en tant que première langue étrangère à laquelle les élèves algériens seront exposés.

Le français, lui, n’intègre le cursus qu’à partir de la 4e année. Le ministère confirme ainsi que les deux langues seront bien présentes au cycle primaire, conformément aux dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation nationale, mais de façon séquentielle plutôt que simultanée.

Au collège, la même dynamique se poursuit. Le volume horaire consacré à l’anglais au cycle moyen sera revu à la hausse, avec un coefficient renforcé. Aucune matière existante ne disparaît pour autant.

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Le tronc commun maintenu au secondaire, avec un volume horaire revu en terminale

Au lycée, le communiqué lève une incertitude qui circulait depuis plusieurs semaines : le système du tronc commun est reconduit pour la rentrée 2026-2027. Toutes les matières actuellement programmées par filière sont conservées, sans suppression.

La nouveauté porte sur la répartition du contenu de certaines d’entre elles, désormais étalé sur les deux premières années du secondaire plutôt que concentré sur une seule.

En terminale, les matières jugées fondamentales pour chaque filière verront leur nombre d’heures augmenter. L’objectif est de consacrer plus de temps aux travaux pratiques (TP) et aux applications concrètes.

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L’informatique intégrée en terminale Maths et Technico-mathématiques

C’est sans doute l’annonce la plus concrète du communiqué pour les lycéens : la matière Informatique entre officiellement au programme de la 3e année secondaire, dans les filières Mathématiques et Technico-mathématiques.

Le ministère conclut en affirmant que ces changements visent à mieux préparer les élèves aux exigences de l’enseignement supérieur.

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